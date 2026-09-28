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Новый посол о сотрудничестве Беларуси с Сирией: от гуманитарных контактов до прикладной экономики 

Опубликовано:

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Политика
28 сентября 2026, 15:47

Новый посол о сотрудничестве Беларуси с Сирией: от гуманитарных контактов до прикладной экономики 

Ярослав Черкасский
Ярослав Черкасский
Ярослав Черкасский
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена вести диалог с Сирией во многих сферах - от гуманитарной до экономической. Об этом рассказал журналистам Ярослав Черкасский, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве, передает корреспондент БЕЛТА. "Глава государства обозначил основные приоритеты нашего присутствия в Сирии. Это не только и не столько присутствие, сколько активное взаимодействие с новыми сирийскими властями, ведение диалога во многих сферах - начиная от широкого спектра вопросов гуманитарного сотрудничества, заканчивая сферой прикладной экономики. Это то, на чем мы всегда акцентируем внимание", - отметил посол.
"Есть четкое понимание того, что процессы выстраивания отношений на Ближнем Востоке с учетом динамики происходящих там процессов и в целом сегодняшней геополитической турбулентности оставляют поле для маневра, - считает дипломат. - Наша задача это поле для маневра максимально использовать на благо Республики Беларусь".

Ближний Восток, по словам посла, традиционно славится и своим конфликтным взаимодействием. Но настолько же он в принципе дает окно возможностей для присутствующих в регионе стран. Согласно задачам, поставленным главой государства, этим Беларусь должна воспользоваться.-0- 
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