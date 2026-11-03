"Новая архитектура безопасности должна опираться на равноправие государств". Лебедев о роли СНГ в Евразии





Сергей Лебедев отметил, что актуальность вопросов безопасности в Евразии продолжает возрастать: в регионах, соседствующих со странами Содружества, возникают новые очаги напряженности, а ситуация на Ближнем Востоке влияет в том числе на мировой рынок энергоресурсов. "Провокации вооруженных конфликтов становятся инструментом экономических манипуляций, приносящих сверхприбыли единицам и приводящих к страданиям и нищете миллионов людей", - сказал он.

По его мнению, нестабильность международной системы безопасности связана с кризисом однополярной модели мироустройства. Генсек СНГ обратил внимание, что ряд государств все чаще прибегает к силовым методам вместо мирных переговоров, а решения о международном вмешательстве в кризисные ситуации принимаются без соответствующего мандата. "Подобные действия подрывают центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций и девальвируют все договоренности, соблюдение которых гарантировало бы мир на протяжении последних 80 лет", - подчеркнул он. По его мнению, нестабильность международной системы безопасности связана с кризисом однополярной модели мироустройства. Генсек СНГ обратил внимание, что ряд государств все чаще прибегает к силовым методам вместо мирных переговоров, а решения о международном вмешательстве в кризисные ситуации принимаются без соответствующего мандата. "Подобные действия подрывают центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций и девальвируют все договоренности, соблюдение которых гарантировало бы мир на протяжении последних 80 лет", - подчеркнул он.





В этих условиях, отметил Сергей Лебедев, возрастает значение региональных объединений. СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Организация Договора о коллективной безопасности и другие структуры формируют пространство доверия, экономического и гуманитарного взаимодействия. Особое внимание он уделил развитию сотрудничества СНГ и ШОС, отношения между которыми в прошлом году вышли на уровень полноценного партнерства. В совместную работу в сфере безопасности также вовлечена ОДКБ.

Генеральный секретарь СНГ заявил о поддержке инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. По его словам, к этому процессу присоединилась не только Россия, но и другие государства Содружества - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также партнеры, в том числе Иран. "Новые полюса многополярного мира призваны поддерживать и развивать межгосударственное взаимодействие как в своих регионах, так и в глобальном масштабе, выступая опорными точками в системе равноправных и взаимовыгодных международных отношений", - отметил Сергей Лебедев. Генеральный секретарь СНГ заявил о поддержке инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. По его словам, к этому процессу присоединилась не только Россия, но и другие государства Содружества - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также партнеры, в том числе Иран. "Новые полюса многополярного мира призваны поддерживать и развивать межгосударственное взаимодействие как в своих регионах, так и в глобальном масштабе, выступая опорными точками в системе равноправных и взаимовыгодных международных отношений", - отметил Сергей Лебедев.





Он подчеркнул, что достижение мира и стабильности в Евразии требует совместного подхода, учитывающего законные интересы всех государств континента. "Содружество Независимых Государств продолжит содействовать формированию новой архитектуры евразийской безопасности с опорой на политико-дипломатические инструменты преодоления глобальных и региональных кризисов", - резюмировал генсек СНГ.-0-





Фото Виталия Пивоварчика, Яна Горбанюка

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содружество Независимых Государств продолжит содействовать формированию новой архитектуры евразийской безопасности, опираясь на политико-дипломатические инструменты преодоления глобальных и региональных кризисов. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.