Нормально функционирующих механизмов контроля над вооружениями не осталось - Рыженков

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международные механизмы контроля над вооружениями больше не работают. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в Москве на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы наблюдаем, что уже не осталось вообще нормально функционирующих механизмов контроля над вооружениями. Напомню, и договор об обычных вооруженных силах в Европе, и договор по открытому небу, и российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях - эти все документы не работают. Это значительно снижает уровень доверия друг к другу и открывает возможности для дальнейшей эскалации - прежде всего нашим западным партнерам", - сказал Максим Рыженков.





Он констатировал, что нагнетание милитаристских настроений, которые сегодня очень активно стимулируются в обществе стран Европейского союза и США, создает условия для раскручивания спирали гонки вооружения. "Это видно по периметру нашей границы, насколько очень качественно и масштабно вооружаются наши соседи - Польша, Литва, Латвия. Постоянно слышим призывы наших балтийских соседей об увеличении контингента НАТО и США на их территории, создании каких-то дополнительных мощностей для продукции вооружения, оборудования", - указал глава МИД Беларуси.





"В целом настроения в обществе у наших соседей очень такие, знаете, милитаристские сегодня", - констатировал он.





"И в этом контексте всем нам, конечно же, стоит подумать, как избежать правового вакуума в данной сфере", - призвал Максим Рыженков. Он отметил, что Беларусь - миролюбивое государство, с соответствующими инициативами постоянно выступает Президент Беларуси. Это наш ответ на то, что происходит сегодня вокруг, добавил министр.-0-