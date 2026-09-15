Николайкин возглавит группу наблюдателей от Парламентского собрания на выборах в Госдуму РФ

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация Парламентского собрания Союза Беларуси и России в составе Миссии наблюдателей от СНГ примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Российской Федерации. Делегацию возглавит председатель Комиссии Парламентского собрания по экономической политике, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Николайкин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.



"Представители Парламентского собрания посетят избирательные участки в Москве и Московской области, где планируют наблюдать за ходом голосования. Координатор делегации Парламентского собрания Виктор Николайкин 20 сентября примет участие в заседании совета координаторов Миссии наблюдателей от СНГ для подготовки итогового документа по результатам наблюдения за выборами, который будет представлен представителям СМИ на пресс-конференции 21 сентября в Центральной избирательной комиссии РФ", - рассказали в пресс-службе.



Выборы депутатов Госдумы РФ 9-го созыва пройдут 18-20 сентября.-0-