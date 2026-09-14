МИД Беларуси и Зимбабве обсудили взаимодействие на международных площадках и наращивание торговли

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Зимбабве 14 сентября состоялся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД.Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, зимбабвийскую - заместитель министра иностранных дел и международной торговли Шейлла Чикомо.Стороны обсудили состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, ход реализации дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы, формирование условий для наращивания взаимной торговли, совершенствование договорно-правовой базы, а также взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций.Участники консультаций согласовали конкретные шаги по активизации работы над совместными проектами, условились продолжить проработку возможности заключения преференциального торгового соглашения между ЕАЭС и Зимбабве. Они также договорились провести второе заседание совместной постоянной комиссии по сотрудничеству и 4-й Белорусско-зимбабвийский деловой форум в этом году в Минске.Консультации, прошедшие в конструктивной и дружеской атмосфере, подтвердили стратегический характер белорусско-зимбабвийского партнерства.-0-