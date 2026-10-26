На фоне формирования новой архитектуры безопасности важна парламентская дипломатия - Ипатов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская дипломатия становится важным форматом на фоне формирования новой архитектуры безопасности. Это отметил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов на встрече председателей комитетов по международным делам парламентов стран-членов и стран - партнеров БРИКС в Нью-Дели (Индия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.



"Мир переживает тектонические сдвиги, и на фоне формирования новой архитектуры безопасности парламентская дипломатия становится важным форматом", - сказал вице-спикер. Он также озвучил позицию Минска. Главный посыл - законодатели, выражающие волю своих народов, должны фокусироваться на суверенном развитии и благополучии людей, а международные площадки должны быть местом для диалога и уважения мнений, а не санкций и жесткого принуждения.



Вице-спикер обозначил три главных ядра для совместной работы. Во-первых, уважение суверенитета и культурных кодов. Минск твердо стоит на позициях невмешательства во внутренние дела. Парламентский трек должен стать площадкой для защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и построения сильного социального государства.



Во-вторых, надежная правовая база под инновации и реальный сектор. Экономическая кооперация требует надежной правовой базы. Беларусь настроена на плотный обмен опытом в сфере цифровой трансформации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологического суверенитета. Белорусская сторона готова делиться проверенными моделями соцзащиты, поддержки семей и пенсионного обеспечения.



В-третьих, ставка на регионы и молодежь. Именно межрегиональные контакты дают самый быстрый и измеримый результат для экономики. А работа с молодым поколением - стратегический залог сохранения исторической памяти и преемственности.



"Беларусь открыта для равноправного диалога со всеми заинтересованными партнерами. Уверен, что только объединив наши усилия, мы сможем обеспечить устойчивое развитие наших государств в столь стремительно изменяющемся мире", - резюмировал Вадим Ипатов.-0-