На ближайшем заседании Совета коллективной безопасности будет рассмотрен вопрос Армении - генсек ОДКБ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ближайшем Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) будет рассмотрен вопрос применения к Армении ст.25 Устава ОДКБ, но речь об исключении страны из организации не идет. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



Комментируя заявление Еревана о невозможности дальнейшего участия в организации, генсек ОДКБ напомнил, что Армения уже три года фактически не участвует в активной работе организации, хотя и присутствует на еженедельных совещаниях постоянных представителей.



Россия внесла на рассмотрение проект решения о применении 25-й статьи Устава ОДКБ к Армении в связи с неуплатой членских взносов и неучастием в работе. "Окончательное решение СКБ будет известно после его очередного заседания", - уточнил Таалатбек Масадыков. При этом данное предложение не подразумевает исключения Армении. Решение об участии в организации остается за правительством и народом страны.



Статья 25 Устава ОДКБ предусматривает, что в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет СКБ принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.-0-