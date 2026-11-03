Мост между Западом и Востоком: эксперт из Италии о преимуществах Минска как площадки для диалога 

Он участвует в конференции впервые, особый интерес - к планируемому обсуждению вопросов международной политики. "Сейчас мир находится в очень деликатном положении. Европа перевооружается, и большинство европейских политиков этого хотят, к сожалению. Политикам, чьи интересы связаны с производством оружия, нужна война, чтобы продавать оружие, а граждане против этого. Поэтому мы, представители разных стран Европы, которые выступают за здравый смысл и за суверенитет наших народов, приехали сюда, чтобы наладить дружеские отношения, чтобы всегда был мир", - подчеркнул итальянский эксперт.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в качестве моста между Западом и Востоком является очень хорошей площадкой для диалога о евразийской безопасности. Об этом заявил председатель Международной культурной ассоциации "Друзья России" Пьетро Вениамин Страмецци (Италия) в беседе с корреспондентом БЕЛТА на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.По его мнению, конференция - ключевое мероприятие, способствующее налаживанию диалога, необходимого для достижения мира и дружеских отношений, которые выгодны всем - и Европе, и Востоку. "Благодарен Минску за такую прекрасную, очень нужную сейчас инициативу. Вижу много смелых представителей Европы, которые решили приехать сюда, несмотря на стигму, касающуюся общения с Востоком", - сказал Пьетро Вениамин Страмецци.