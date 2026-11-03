Мост между Западом и Востоком: эксперт из Италии о преимуществах Минска как площадки для диалога 

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Он участвует в конференции впервые, особый интерес - к планируемому обсуждению вопросов международной политики. "Сейчас мир находится в очень деликатном положении. Европа перевооружается, и большинство европейских политиков этого хотят, к сожалению. Политикам, чьи интересы связаны с производством оружия, нужна война, чтобы продавать оружие, а граждане против этого. Поэтому мы, представители разных стран Европы, которые выступают за здравый смысл и за суверенитет наших народов, приехали сюда, чтобы наладить дружеские отношения, чтобы всегда был мир", - подчеркнул итальянский эксперт.-0-