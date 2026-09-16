Мьянма заинтересована в сотрудничестве с Беларусью по широкому кругу вопросов - Вольфович

"Состоялся довольно широкий обмен мнениями по взглядам на международную обстановку, формирование многополярного мира, на те вызовы, риски, угрозы, которые испытывают в большей степени малые государства по отношению к себе, на современные угрозы, прежде всего киберугрозы, угрозы, связанные с наркоторговлей, торговлей людьми - сегодня это проблема для Республики Мьянма", - сказал Александр Вольфович.Госсекретарь Совбеза проинформировал, что для наполнения повестки встречи белорусской стороной был разработан и передан мьянманской стороне проект меморандума о сотрудничестве - он воспринят с интересом."Попросили паузу для изучения, рассмотрения этих положений и в последующем согласились, что такой документ нужен. Рамочный документ, который будет способствовать более плановой работе наших аппаратов, поскольку они также координируют вопросы силового блока", - отметил Александр Вольфович.По его словам, у Мьянмы есть заинтересованность в развитии сотрудничества в образовательной сфере. Сегодня несколько студентов из этой страны учатся в гражданских вузах Беларуси. По линии Министерства обороны достигнута договоренность о том, что в ближайшее время 16 военнослужащих Вооруженных Сил Мьянмы прибудут в Беларусь для обучения в Военной академии. Мьянманская сторона обратилась с просьбой оказать им поддержку на первоначальном этапе.