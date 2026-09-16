Мьянма заинтересована в сотрудничестве с Беларусью по широкому кругу вопросов - Вольфович

Визит Тин Аун Сана в Беларусь проходит впервые. Александр Вольфович сообщил, что буквально три месяца назад встречался с ним в Москве на международной конференции, в ходе которой пригласил посетить нашу страну. Рабочий визит гостя проходит после официального визита в Беларусь Президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, который состоялся в августе.
На сегодняшней встрече обсуждалась в том числе реализация достигнутых ранее договоренностей в различных сферах: экономике, сельском хозяйстве - это направление очень интересовало мьянманскую сторону. В центре внимания были также вопросы в сфере безопасности.
"Состоялся довольно широкий обмен мнениями по взглядам на международную обстановку, формирование многополярного мира, на те вызовы, риски, угрозы, которые испытывают в большей степени малые государства по отношению к себе, на современные угрозы, прежде всего киберугрозы, угрозы, связанные с наркоторговлей, торговлей людьми - сегодня это проблема для Республики Мьянма", - сказал Александр Вольфович.
Госсекретарь Совбеза проинформировал, что для наполнения повестки встречи белорусской стороной был разработан и передан мьянманской стороне проект меморандума о сотрудничестве - он воспринят с интересом.
"Попросили паузу для изучения, рассмотрения этих положений и в последующем согласились, что такой документ нужен. Рамочный документ, который будет способствовать более плановой работе наших аппаратов, поскольку они также координируют вопросы силового блока", - отметил Александр Вольфович.
По его словам, у Мьянмы есть заинтересованность в развитии сотрудничества в образовательной сфере. Сегодня несколько студентов из этой страны учатся в гражданских вузах Беларуси. По линии Министерства обороны достигнута договоренность о том, что в ближайшее время 16 военнослужащих Вооруженных Сил Мьянмы прибудут в Беларусь для обучения в Военной академии. Мьянманская сторона обратилась с просьбой оказать им поддержку на первоначальном этапе.
Госсекретарь Совбеза проинформировал, что для наполнения повестки встречи белорусской стороной был разработан и передан мьянманской стороне проект меморандума о сотрудничестве - он воспринят с интересом.
"Попросили паузу для изучения, рассмотрения этих положений и в последующем согласились, что такой документ нужен. Рамочный документ, который будет способствовать более плановой работе наших аппаратов, поскольку они также координируют вопросы силового блока", - отметил Александр Вольфович.
По его словам, у Мьянмы есть заинтересованность в развитии сотрудничества в образовательной сфере. Сегодня несколько студентов из этой страны учатся в гражданских вузах Беларуси. По линии Министерства обороны достигнута договоренность о том, что в ближайшее время 16 военнослужащих Вооруженных Сил Мьянмы прибудут в Беларусь для обучения в Военной академии. Мьянманская сторона обратилась с просьбой оказать им поддержку на первоначальном этапе.
"Я их заверил в том, что всех, кто приезжает в Беларусь с добрыми намерениями, ожидает исключительно доброжелательное отношение", - подчеркнул он.
Мьянма заинтересовалась разработкой белорусской пожарной техники, а также вопросами в сфере деятельности Государственного военно-промышленного комитета.
"Состоялся очень хороший теплый разговор, действительно конструктивный. Их интересует все: вопросы сельского хозяйства и промышленности, наши МАЗы. Наши тракторы они хотели бы видеть на своих полях. Попросили поддержку со стороны Государственного секретариата Совета безопасности в реализации договоренностей и подписании контрактов по этим темам", - обозначил Госсекретарь Совбеза.
"Главный итог нашего разговора - мы наметили дальнейшие пути взаимодействия, и это действительно будет способствовать более тесному отношению между нашими странами", - резюмировал Александр Вольфович.-0-
Мьянма заинтересовалась разработкой белорусской пожарной техники, а также вопросами в сфере деятельности Государственного военно-промышленного комитета.
"Состоялся очень хороший теплый разговор, действительно конструктивный. Их интересует все: вопросы сельского хозяйства и промышленности, наши МАЗы. Наши тракторы они хотели бы видеть на своих полях. Попросили поддержку со стороны Государственного секретариата Совета безопасности в реализации договоренностей и подписании контрактов по этим темам", - обозначил Госсекретарь Совбеза.
"Главный итог нашего разговора - мы наметили дальнейшие пути взаимодействия, и это действительно будет способствовать более тесному отношению между нашими странами", - резюмировал Александр Вольфович.-0-
Фото Николая Петрова