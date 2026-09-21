Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшие выборы в Госдуму России свободными и открытыми. Об этом заявил на брифинге координатор миссии, заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миссия работала свободно и независимо, руководствуясь законодательством Российской Федерации, документами Содружества, на принципах открытости, нейтральности, невмешательства во внутренние дела страны и соблюдения избирательного законодательства Российской Федерации", - сказал Ильхом Нематов.





По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно и организованно, в полном соответствии с требованиями законодательства. "Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги голосования, итоги результатов выборов. Миссия наблюдателей от Содружества приходит к выводам, что выборы депутатов Государственной думы 9-го созыва, проведенные на высоком организационном уровне, в полном соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации, были справедливыми, открытыми, транспарентными, конкурентными и соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов, обеспечили реализацию права граждан Российской Федерации на свободное волеизъявление", - подчеркнул заместитель генерального секретаря СНГ.





В состав миссии СНГ вошли 207 наблюдателей - это самая крупная миссия международных наблюдателей на выборах в Госдуму. Во время трехдневного голосования (18-20 сентября) представители миссии наблюдали за голосованием и подсчетом голосов на более чем 1,3 тыс. избирательных участков в 20 регионах России, а также за рубежом.





В состав миссии вошли представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Постоянного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, а также дипломаты и депутаты национальных парламентов.





Координатор наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по экономической политике Виктор Николайкин обратил внимание на высокий уровень организации выборного процесса. "Существенные недостатки и нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, нами зафиксированы не были. Ход голосования соответствовал всем требованиям законодательства и общепринятым демократическим нормам", - сказал он.





Аналогичные оценки сделали наблюдательные миссии других международных структур. В частности, глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань констатировала, что приглашение международных наблюдателей расценивается миссией как стремление РФ обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность состоявшихся парламентских выборов. "Миссия констатирует, что выборы депутатов Госдумы соответствовали требованиям избирательного законодательства Российской Федерации и принятым страной международным обязательствам. Миссия сама не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов или оказать влияние на их результаты. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказала Пяо Янфань.





В состав миссии ШОС входила член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Алла Смоляк. По ее мнению, ЦИК России провел огромную подготовительную работу, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке. "Выборы легитимны, они прошли на высочайшем уровне", - сказала Алла Смоляк.-0-