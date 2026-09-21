Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:32 Юань подорожал, доллар и российский рубль подешевели на торгах 21 сентября Экономика
13:28 ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко  Общество
13:10 В Польше разгорелся скандал из-за предложения платных встреч с Навроцким В мире
13:10 Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов  Общество
12:59 Три команды без поражений прошли первый тур розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу Спорт
12:56 Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана Президент
12:43 В Казахстане хотят ввести полный запрет на граффити на общественных зданиях В мире
12:41 КГК предотвратил излишнюю трату почти 800 тыс. рублей при ремонте спортобъекта в Минском районе Регионы
12:28 "Оформление сменится на осеннее". Минск украсят более 40 тыс. хризантем  Регионы
12:25 Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК Общество
12:17 Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми Политика
12:07 Гомельчанин уговаривал девушек оформлять кредиты, чтобы помочь ему с бизнес-идеями  Регионы
12:06 Более 1 кг наркотиков обнаружили правоохранители в квартире минчанина Регионы
12:03 Белгидромет прогнозирует рост уровня воды в реках в ближайшие дни  Общество
12:03 Перевозчик такси недоплатил свыше 94 тыс. рублей налогов  Общество
11:57 Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК Общество
11:55 Обрушение золотодобывающего рудника в Судане унесло жизни 11 человек  В мире
11:55 Новые строительные нормы для объектов захоронения ТКО введены в Беларуси Экономика
11:48 Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили на более чем 40%  Регионы
11:47 Саснович сыграет с Андреевой в 1/8 финала турнира WTA-500 в Сингапуре Спорт
11:38 Полиция Варшавы провела масштабную операцию, за день обыски прошли в 800 домах и квартирах  В мире
11:36 Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября Общество
11:34 В Беларуси в январе-августе построили 19,6 тыс. новых квартир  Экономика
11:26 В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси" Общество
11:25 Белстат: инвестиции в основной капитал за январь-август составили 36,9 млрд рублей Экономика
11:24 Председатель Евросовета призвал страны ЕС смягчить "красные линии" для соглашения по бюджету  В мире
11:16 На выборах в Госдуму побеждает "Единая Россия", еще три партии гарантированно проходят в парламент В мире
11:12 В Беларуси на строительные подрядные работы в январе-августе направлено 19,4 млрд рублей  Экономика
11:12 В Варшаве прошел антивоенный марш "Польша за мир" В мире
11:11 Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского Президент
Все новости
Все новости

Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
21 сентября 2026, 12:17

Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми

Фото ТАСС
Фото ТАСС
Фото ТАСС
21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшие выборы в Госдуму России свободными и открытыми. Об этом заявил на брифинге координатор миссии, заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Миссия работала свободно и независимо, руководствуясь законодательством Российской Федерации, документами Содружества, на принципах открытости, нейтральности, невмешательства во внутренние дела страны и соблюдения избирательного законодательства Российской Федерации", - сказал Ильхом Нематов.

По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно и организованно, в полном соответствии с требованиями законодательства. "Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги голосования, итоги результатов выборов. Миссия наблюдателей от Содружества приходит к выводам, что выборы депутатов Государственной думы 9-го созыва, проведенные на высоком организационном уровне, в полном соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации, были справедливыми, открытыми, транспарентными, конкурентными и соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов, обеспечили реализацию права граждан Российской Федерации на свободное волеизъявление", - подчеркнул заместитель генерального секретаря СНГ.

В состав миссии СНГ вошли 207 наблюдателей - это самая крупная миссия международных наблюдателей на выборах в Госдуму. Во время трехдневного голосования (18-20 сентября) представители миссии наблюдали за голосованием и подсчетом голосов на более чем 1,3 тыс. избирательных участков в 20 регионах России, а также за рубежом.

В состав миссии вошли представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Постоянного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, а также дипломаты и депутаты национальных парламентов.

Координатор наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по экономической политике Виктор Николайкин обратил внимание на высокий уровень организации выборного процесса. "Существенные недостатки и нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, нами зафиксированы не были. Ход голосования соответствовал всем требованиям законодательства и общепринятым демократическим нормам", - сказал он.

Аналогичные оценки сделали наблюдательные миссии других международных структур. В частности, глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань констатировала, что приглашение международных наблюдателей расценивается миссией как стремление РФ обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность состоявшихся парламентских выборов. "Миссия констатирует, что выборы депутатов Госдумы соответствовали требованиям избирательного законодательства Российской Федерации и принятым страной международным обязательствам. Миссия сама не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов или оказать влияние на их результаты. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказала Пяо Янфань.

В состав миссии ШОС входила член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Алла Смоляк. По ее мнению, ЦИК России провел огромную подготовительную работу, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке. "Выборы легитимны, они прошли на высочайшем уровне", - сказала Алла Смоляк.-0-
Теги
выборы наблюдатели Россия
Новости рубрики Политика
Фото МИД Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Фото из архива Беларусь выступает не только за соблюдение политических, но и гуманитарных прав человека - депутат
Сергей Рачков. Фото из архива Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков
Фото МИД Кто и зачем поднимает "белорусский вопрос" в повестке СПЧ ООН? Бельская открыто назвала интересантов
Фото Unsplash "Настоящая дипломатия начинается там, где глубокие противоречия". Нардеп Украины о пути к миру через диалог с Минском
Гючлю Джем Ышик и Игорь Секрета Беларусь и Турция обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки
  • Главная
  • Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми
    • Главное
    Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского
    Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана
    Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК
    В Беларуси утверждены регламенты админпроцедур в сфере туризма
    Топ-новости
    Лукашенко: механизированные части и подразделения ВС свято хранят и приумножают победные традиции 
    Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК
    Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов 
    ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 
    Рост экономики Беларуси может превысить прогноз ЕАБР
    В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"
    Белстат: инвестиции в основной капитал за январь-август составили 36,9 млрд рублей
    Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск
    Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября
    В Беларуси в январе-августе построили 19,6 тыс. новых квартир 
    Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн
    Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
    Около 180 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года 
    МЧС напомнило о факторах опасности во время сильного дождя
    Более 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.