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Мирзиёев подчеркнул значение промкооперации и прямых связей регионов Беларуси и Узбекистана

Опубликовано:

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Политика
30 сентября 2026, 09:30

Мирзиёев подчеркнул значение промкооперации и прямых связей регионов Беларуси и Узбекистана

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для достижения товарооборота в $2 млрд к 2030 году необходимо развивать промышленную кооперацию и укреплять прямые связи между регионами и деловыми кругами Беларуси и Узбекистана. Об этом говорится в приветствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученном во время пленарного заседания Узбекско-белорусского межпарламентского форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня Узбекистан и Беларусь успешно сотрудничают в промышленности и сельском хозяйстве, сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, науки, образования, здравоохранения, культуры и туризма", - говорится в приветствии.

В нем отмечается, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли приблизился к $1 млрд. "Наша общая задача - к 2030 году удвоить этот показатель. Для достижения цели важно активнее использовать взаимодополняющие возможности наших экономик, развивать промышленную кооперацию и укреплять прямые связи между регионами и деловыми кругами двух стран", - отметил президент Узбекистана.

Глава государства обратил внимание, что в этой работе активно участвуют женщины-предприниматели. Они успешно осваивают новые рынки, внедряют современные технологии, развивают востребованные производства и услуги.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что узбекский и белорусский народы связывают прочные узы дружбы, взаимного уважения и доверия. В последние годы отношения между странами приобрели еще более динамичный характер и наполнились новым практическим содержанием.

"Знаковым событием стало подписание 9 июля текущего года Декларации об установлении отношений стратегического партнерства. Этот важный документ и план мероприятий по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы определили долгосрочные ориентиры нашего взаимодействия", - отмечается в приветствии.

Насыщенная программа нынешнего форума включает перспективные направления промышленной кооперации и инвестиций, агропромышленного комплекса и биотехнологий, цифровых решений, туризма и социально-гуманитарного взаимодействия. Президент Узбекистана отметил, что итоговые решения форума станут действенной основой для дальнейшей совместной работы.-0-
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