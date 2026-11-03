Минская конференция по евразийской безопасности может расширить свое влияние - австрийский эксперт 

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Эксперт указал на то, что в такой ситуации возникает потребность в новых подходах и площадках, которой и стала Минская международная конференция по евразийской безопасности. "У нее огромный потенциал для расширения влияния на страны, которые имеют решающее значение для евразийской, а значит, и для мировой безопасности. Это действительно важно. На протяжении долгого времени подобные конференции проводились в Вене, но сейчас они никому не интересны на Западе. Поэтому мы должны поблагодарить Беларусь за проведение такой важной конференции", - подчеркнул он.
IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. Мероприятие объединит более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-