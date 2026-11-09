Минская конференция по безопасности помогает снижать международную напряженность - представитель АдГ 

"Я думаю, эта конференция - продолжение разрядки", - сказал Готтфрид Шпит. Он акцентировал внимание на Заключительном акте, подписанном в 1975 году в Хельсинки. "Тогда тоже мир стремился прийти к разрядке, и, на мой взгляд, в Минске этот "дух Хельсинки" продолжается, его здесь поддерживают. Здесь встречаются представители разных стран, которые могут свободно выразить свою позицию", - пояснил он.
В Минске сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Игоря Секреты с делегацией немецких политиков и активистов, представляющих федеральную землю Бранденбург, которая посещает Беларусь для восстановления белорусско-немецких контактов в различных сферах с опорой на взаимодействие городов-побратимов. Инициатором поездки выступил депутат ландтага Бранденбурга от партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" (до октября 2026 года - "Союз Сары Вагенкнехт") Свен Хорнауф.-0-
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