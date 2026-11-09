Минская конференция по безопасности помогает снижать международную напряженность - представитель АдГ 

В Минске сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Игоря Секреты с делегацией немецких политиков и активистов, представляющих федеральную землю Бранденбург, которая посещает Беларусь для восстановления белорусско-немецких контактов в различных сферах с опорой на взаимодействие городов-побратимов. Инициатором поездки выступил депутат ландтага Бранденбурга от партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" (до октября 2026 года - "Союз Сары Вагенкнехт") Свен Хорнауф.-0-





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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская международная конференция по евразийской безопасности - продолжение разрядки международной напряженности. Это отметил в комментарии журналистам член городского совета депутатов Франкфурта-на-Одере (партия АдГ) Готтфрид Шпит, передает корреспондент БЕЛТА."Я думаю, эта конференция - продолжение разрядки", - сказал Готтфрид Шпит. Он акцентировал внимание на Заключительном акте, подписанном в 1975 году в Хельсинки. "Тогда тоже мир стремился прийти к разрядке, и, на мой взгляд, в Минске этот "дух Хельсинки" продолжается, его здесь поддерживают. Здесь встречаются представители разных стран, которые могут свободно выразить свою позицию", - пояснил он.Готтфрид Шпит выразил надежду, что мировое сообщество вернется к этой политике разрядки 1970-1980 годов. "Идеально было бы, если бы в Европе снова установились гармония и баланс. Или, можно сказать фигурально, чтобы Европа задышала обоими легкими - и западным, и восточным, полной грудью, - сказал он. - В настоящее время в наших взаимоотношениях есть определенные сложности, но мы уверены, что в будущем, возможно, они придут к равновесию. Впереди нас ожидает зима, но после зимы всегда приходит весна, после мороза приходит оттепель".