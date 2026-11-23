23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 23 ноября провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Гючлю Джемом Ышиком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.





Собеседники подчеркнули традиционно дружественный характер белорусско-турецкого взаимодействия, в том числе в контексте предстоящей 35-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Минском и Анкарой, которая будет отмечаться в марте 2027 года.

"Стороны обсудили планируемые на 2027 год совместные мероприятия, включая контакты по линии торгово-экономического сотрудничества, и уделили особое внимание реализации инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе МИД. "Стороны обсудили планируемые на 2027 год совместные мероприятия, включая контакты по линии торгово-экономического сотрудничества, и уделили особое внимание реализации инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе МИД.





Дипломаты обменялись мнениями по взаимодействию на многосторонних площадках, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.-0-





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