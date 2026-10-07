Министры иностранных дел согласовали проект заявления глав государств в связи с 35-летием СНГ

По словам генерального секретаря, на заседании министры основное время уделили обсуждению актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества. Принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел в апреле 2027 года в Бишкеке.
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.
В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятков вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.
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Фото Максима Гучека