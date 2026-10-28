Министры иностранных дел Беларуси и Вьетнама обсудили подготовку дорожной карты сотрудничества до 2029 года 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка белорусско-вьетнамской дорожной карты сотрудничества на 2027-2029 годы обсуждалась сегодня в числе других на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, который посещает с официальным визитом Ханой, с его вьетнамским коллегой Ле Хоай Чунгом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.Министр иностранных дел Вьетнама отметил неоценимый вклад белорусского народа в борьбу за независимость Вьетнама, а также в восстановление и объединение страны.Стороны детально обсудили наполнение белорусско-вьетнамского сотрудничества конкретными совместными проектами в русле развития стратегического партнерства.Максим Рыженков пригласил своего вьетнамского коллегу посетить Беларусь с визитом в 2027 году. Стороны отметили положительный опыт межпарламентского взаимодействия, нацеленность Белорусской партии "Белая Русь" на установление партнерских отношений с Коммунистической партией Вьетнама. По итогам переговоров стороны подписали план взаимодействия между министерствами иностранных дел Беларуси и Вьетнама на три предстоящих года.Министры констатировали совпадение позиций по ключевым вопросам глобальной повестки дня. Белорусская сторона поблагодарила Вьетнам за поддержку в международных организациях. Глава вьетнамского МИД в свою очередь выразил признательность Беларуси за поддержку в выборных органах: структурах ООН, включая Совет по правам человека, и Международном трибунале по морскому праву.Максим Рыженков пригласил представителей Вьетнама принять участие в предстоящей IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.В экономическом измерении министры подчеркнули взаимодополняемость экономик Беларуси и Вьетнама, отметили существенный рост товарооборота и расширение товарной номенклатуры поставок, обозначили стремление к диверсификации торговли и повышению степени локализации сборочных производств. Ле Хоай Чунг попросил о содействии белорусской стороны в вопросах совершенствования механизмов торговли Вьетнама с Евразийским экономическим союзом.-0-