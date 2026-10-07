7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Туркменистана на 2027-2028 годы подписана руководителями внешнеполитических ведомств Максимом Рыженковым и Рашидом Мередовым, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча глав МИД состоялась в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза" в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.-0-Фото Максима Гучека
Политика
07 октября 2026, 11:59
Министерства иностранных дел Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества
Максим Рыженков и Рашид Мередов
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