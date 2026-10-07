Министерства иностранных дел Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества

7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Туркменистана на 2027-2028 годы подписана руководителями внешнеполитических ведомств Максимом Рыженковым и Рашидом Мередовым, передает корреспондент БЕЛТА.Встреча глав МИД состоялась в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза" в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.-0-Фото Максима Гучека