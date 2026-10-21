МИД: Запад использует гуманитарное измерение ОБСЕ для политических манипуляций 

По его словам, площадка ОБСЕ как раз является нехорошим, но тем не менее показательным примером самых острых разногласий по гуманитарным вопросам. "Сейчас мы наблюдаем множество проблем в рамках человеческого измерения: отсутствует консенсус по пакету гуманитарных мероприятий, их тематике и условиям участия, продолжается спор о проведении ежегодного совещания в Варшаве и статусе организуемой председательством при поддержке БДИПЧ варшавской конференции по человеческому измерению", - привел несколько примеров замминистра.
Игорь Секрета констатировал, что некоторые западные делегации по-прежнему используют гуманитарное измерение для политических манипуляций. Объектом такого надуманного и изощренного подхода зачастую являются Беларусь и Россия.
"Именно углубление расхождений относительно порядка гуманитарной работы ОБСЕ и способствует развитию альтернативных дискуссионных форматов, подобных этому. Мы исходим из того, что человеческое измерение ОБСЕ должно оставаться пространством для равноправного диалога, профессионального обсуждения проблем и поиска решений, а не превращаться в инструмент противопоставления государств друг другу", - сказал замглавы МИД.
Мероприятие было организовано в Вене под эгидой Постоянного представительства России при ОБСЕ и при поддержке Постоянного представительства Беларуси при ОБСЕ.-0-