МИД: Запад использует гуманитарное измерение ОБСЕ для политических манипуляций 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человеческое измерение ОБСЕ должно оставаться пространством для равноправного диалога, профессионального обсуждения проблем и поиска решений. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил во время выступления на международном правозащитном мероприятии "Венские дискуссии", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.Выступая на мероприятии в формате видео-конференц-связи, Игорь Секрета отметил, что в нынешних условиях международная повестка в сфере прав человека все чаще становится предметом политических разногласий. "Вместо объединения государств вокруг общих принципов и универсальных обязательств мы нередко наблюдаем попытки использовать гуманитарную тематику в качестве инструмента политического давления и продвижения избирательных подходов. Это неизбежно сказывается на доверии между государствами и ставит под вопрос способность существующих международных механизмов эффективно выполнять свои задачи", - подчеркнул белорусский дипломат.По его словам, площадка ОБСЕ как раз является нехорошим, но тем не менее показательным примером самых острых разногласий по гуманитарным вопросам. "Сейчас мы наблюдаем множество проблем в рамках человеческого измерения: отсутствует консенсус по пакету гуманитарных мероприятий, их тематике и условиям участия, продолжается спор о проведении ежегодного совещания в Варшаве и статусе организуемой председательством при поддержке БДИПЧ варшавской конференции по человеческому измерению", - привел несколько примеров замминистра.Игорь Секрета констатировал, что некоторые западные делегации по-прежнему используют гуманитарное измерение для политических манипуляций. Объектом такого надуманного и изощренного подхода зачастую являются Беларусь и Россия."Именно углубление расхождений относительно порядка гуманитарной работы ОБСЕ и способствует развитию альтернативных дискуссионных форматов, подобных этому. Мы исходим из того, что человеческое измерение ОБСЕ должно оставаться пространством для равноправного диалога, профессионального обсуждения проблем и поиска решений, а не превращаться в инструмент противопоставления государств друг другу", - сказал замглавы МИД.Мероприятие было организовано в Вене под эгидой Постоянного представительства России при ОБСЕ и при поддержке Постоянного представительства Беларуси при ОБСЕ.-0-