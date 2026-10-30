МИД: на IV Минской конференции по евразийской безопасности будут обсуждаться и вопросы искусственного интеллекта

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"Если мы этот интеллект используем для обработки больших массивов данных, для того чтобы облегчить сбор информации, для того чтобы облегчить коммуникацию между государствами, решить какие-то застарелые проблемы, сэкономить время, - я не вижу ничего плохого в этом, - продолжил замминистра. - Поэтому я думаю, что, наверное, в таком же ключе пойдут остальные дискуссии на конференции. Участники - достаточно авторитетные эксперты - будут высказывать свои опасения, будут делиться своими соображениями".
Он считает, что последнее слово в вопросах войны и мира должно оставаться за людьми, конкретными политиками, которые прежде всего должны брать на себя ответственность. И даже если это будет связано с потерей имиджа, репутации, с разрушением их политической карьеры, но позволит избежать крупного противостояния, как это удалось в прошлом веке.
"Не буду называть имена выдающихся европейских политиков, которым давали разные оценки в разное время, но мы видим, что сегодня благодаря в том числе их усилиям, запущенным ими трекам по разоружению, по контролю над вооружениями удалось избежать еще одной крупной войны в прошлом столетии. Думаю, что, наверное, естественным образом должны выкристаллизоваться, появиться новые политики, новые поколения, которые будут думать таким же образом, как те люди, которые в прошлом веке столкнулись с ужасами войны", - резюмировал замминистра.-0-
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