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МИД: мы аккредитуем всех подавших заявку на освещение IV Минской конференции по евразийской безопасности

Опубликовано:

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Политика
30 октября 2026, 19:21

МИД: мы аккредитуем всех подавших заявку на освещение IV Минской конференции по евразийской безопасности

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси аккредитует всех, кто подал заявку на освещение IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет 3-4 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы аккредитуем всех, кто подал заявку на аккредитацию для освещения данного мероприятия. Я думаю, что, скорее всего, большинство ваших западных коллег ограничатся тиражированием старых клише, которые они подготовили ранее, - рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. - Как показал опыт первых трех конференций, они предпочитали не освещать эти мероприятия. Более того, мы фиксируем попытки проводить в эти же дни альтернативные мероприятия для того, чтобы отвлечь внимание, - это ли не оценка нашей конференции? Если призывают туда не приезжать, значит, она чего-то стоит, значит, она все-таки поднимает острые вопросы, призывает к решению существующих застарелых проблем. Значит, мы чего-то уже достигли. Если бы на нее вообще не обращали внимания или не проводили альтернативных конференций, наверное, стоило бы подумать о том, как оживить эту дискуссию, как привлечь новых участников".

Замминистра выразил надежду, что интерес зарубежных СМИ будет более высоким, чем в прошлые годы, потому что актуальна тематика разрешения конфликта в Украине, интересны гуманитарные миссии, которые в эти дни работают в соседних странах - Украине и России. "Сама обстановка меняется и требует повышенного внимания. Вопрос стоит так: отказаться ли от прежних клише, попытаться заглянуть глубже, разобраться в сути вопросов? Мир меняется. Или все-таки базироваться на тех принципах, на тех идеях, на тех постулатах, которые были раньше? Это просто. Мои коллеги-дипломаты часто этим грешат. Наша задача - побудить их засомневаться, дать им картинку, ответить на вопросы", - сказал замминистра.

Он также отметил: "Когда я разговариваю со своими коллегами, в том числе и с журналистами с Запада, часто говорю им: "Вы знаете, моя задача - не стать с вами друзьями одномоментно. Моя задача - донести свою точку зрения и обеспечить вас объективной информацией". Если человек грамотный, разумный, образованный, он сможет грамотно распорядиться этой информацией. Вы можете со мной не соглашаться, у нас разные ценности, мы живем в разных условиях, но, получив определенный объем информации, увидев своими глазами, что происходит в Минске в эти дни, сложно не согласиться с какими-то шагами, к которым мы призываем. Мы же не говорим воевать, мы не говорим конфликтовать, мы не говорим, что мы сильнее, что мы вас победим, будем наступать на вас и так далее. Мы призываем к тому, чтобы сесть и обсудить решения проблем, которые позволят избежать кровопролития".

Игорь Секрета напомнил, что хельсинкские договоренности и хельсинкский дух были актуальны в прошлом веке, когда не было конфликтов в регионе. "Мы не то чтобы хотим отступить от этого духа - нам очень многие принципы до сих пор близки, и мы основываемся на них, когда работаем с нашими международными партнерами, - но нам нужен новый, если хотите, "минский дух" нормального, конструктивного взаимодействия и нейтральная площадка, которая позволит запустить процесс", - пояснил он.

При этом Игорь Секрета напомнил, что Хартия - это не финальный документ сегодня. "Это не значит, что мы будем стоять на этом и, если мы его не подпишем, мир рухнет. Хартия - это призыв запустить процесс переговоров. Хельсинкский заключительный акт тоже разрабатывался годы, с начала 1970-х, - и только в 1975 году он был подписан. Тогда была политическая воля. Наша задача - сформировать эту политическую волю, сподвигнуть элиты в западноевропейских столицах сесть за стол переговоров и начать думать не о конфронтации, а о том, как говорить о мире больше, чем о войне. Вот это главная идея. Мы сегодня слишком - может, не мы, но наши коллеги на Западе - увлеклись военной проблематикой", - подчеркнул заместитель министра. 

Он считает, что надо больше говорить о мире, деэскалации, деконфронтации.-0-
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