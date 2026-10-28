МИД: информации о гражданах Беларуси среди погибших и пострадавших в провинции Толедо не поступало

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с железнодорожной катастрофой в Испании, сообщает БЕЛТА.





"Выражаем глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате столкновения высокоскоростных поездов в испанской провинции Толедо. Искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении.





В МИД также сообщили, что до настоящего времени информации о наличии граждан Беларуси среди погибших и раненых не поступало. Посольство Беларуси в Испании находится в постоянном контакте с местными властями и продолжает внимательно отслеживать ситуацию.-0-