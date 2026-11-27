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Он отметил, что важнейшими условиями эффективности государственного управления выступают профессионализм государственного аппарата, персональная ответственность руководителей, исполнительская дисциплина и контроль за реализацией принимаемых решений.
"Представляется, что белорусский и китайский опыт имеет ряд общих подходов. Прежде всего это стратегическое видение развития государства, значение профессиональных кадров, сильных государственных институтов и ориентация государственной политики на благосостояние населения. Разумеется, каждая страна формирует систему управления с учетом собственных исторических, политических и социально-экономических особенностей. Поэтому речь идет не о механическом заимствовании отдельных элементов, а о взаимном изучении практического опыта и поиске эффективных решений", - продолжил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.
Он также обратил внимание: "Считаем перспективным дальнейшее развитие белорусско-китайского взаимодействия по вопросам стратегического планирования, кадровой политики, совершенствования государственного аппарата, цифрового управления и повышения эффективности государственных институтов. Китайский опыт представляет в этом отношении значительный практический интерес. Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении диалога с Китаем, обмене накопленным опытом и развитии сотрудничества в сфере государственного управления".
Евгений Воробьев выразил уверенность, что подобные мероприятия будут способствовать укреплению взаимопонимания между нашими странами и дальнейшему развитию белорусско-китайского стратегического партнерства.-0-