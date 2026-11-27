27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси, как и для Китая, эффективное государственное управление имеет принципиальное значение. Об этом заявил начальник главного управления Азии и Африки Министерства иностранных дел Евгений Воробьев на белорусско-китайском мероприятии "Управление КПК и управление Китаем: диалог об опыте управления Китая и Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА."Наша страна реализует собственную модель социально ориентированного развития, основанную на политической стабильности, экономической самостоятельности и повышении качества жизни граждан. В Беларуси сделана ставка на сильное государство, которое взяло на себя ответственность за очень многие сферы. Как и Китай, Беларусь использует систему пятилетнего социально-экономического планирования, уделяя особое внимание укреплению промышленного потенциала, технологическому развитию, продовольственной и энергетической безопасности, цифровизации и развитию регионов", - подчеркнул Евгений Воробьев.Он отметил, что важнейшими условиями эффективности государственного управления выступают профессионализм государственного аппарата, персональная ответственность руководителей, исполнительская дисциплина и контроль за реализацией принимаемых решений."Представляется, что белорусский и китайский опыт имеет ряд общих подходов. Прежде всего это стратегическое видение развития государства, значение профессиональных кадров, сильных государственных институтов и ориентация государственной политики на благосостояние населения. Разумеется, каждая страна формирует систему управления с учетом собственных исторических, политических и социально-экономических особенностей. Поэтому речь идет не о механическом заимствовании отдельных элементов, а о взаимном изучении практического опыта и поиске эффективных решений", - продолжил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.Он также обратил внимание: "Считаем перспективным дальнейшее развитие белорусско-китайского взаимодействия по вопросам стратегического планирования, кадровой политики, совершенствования государственного аппарата, цифрового управления и повышения эффективности государственных институтов. Китайский опыт представляет в этом отношении значительный практический интерес. Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении диалога с Китаем, обмене накопленным опытом и развитии сотрудничества в сфере государственного управления".Евгений Воробьев выразил уверенность, что подобные мероприятия будут способствовать укреплению взаимопонимания между нашими странами и дальнейшему развитию белорусско-китайского стратегического партнерства.-0-