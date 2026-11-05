МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ Канады выдавать визы спортсменам из Беларуси противоречит олимпийскому принципу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, передает корреспондент БЕЛТА.
Он напомнил о том, что на днях Спортивный арбитражный суд вынес решение, предписывающее обеспечить участие белорусской и российской команд в турнирах Международной федерации хоккея в сезоне 2026/2027. Канада как хозяйка турнира не может его игнорировать. "Однако с канадской избирательностью мы уже сталкивались: Беларусь получала отказы в выдаче и предоставлении информации о нацистских преступниках, причастных к геноциду белорусского народа и нашедших убежище в Канаде. Нынешний шаг - продолжение той же линии", - подчеркнул пресс-секретарь.
"Рассчитываем, что Международная федерация хоккея обеспечит исполнение собственных регламентов и решения суда. Победители в спорте должны определяться на спортивных площадках, а не в визовых центрах", - резюмировал Руслан Варанков.-0-