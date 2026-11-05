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МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам

Опубликовано:

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Политика
05 ноября 2026, 17:02

МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ Канады выдавать визы спортсменам из Беларуси противоречит олимпийскому принципу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Канаде любят рассуждать о "порядке, основанном на правилах". Однако эти правила действуют ровно до тех пор, пока не начинают мешать Оттаве. Принимающие международные спортивные мероприятия государства обязаны обеспечить допуск участников. Это базовый принцип организации любых международных турниров. Отказ в визах является дискриминацией по национальному признаку и противоречит олимпийскому принципу "спорт вне политики", - сказал Руслан Варанков.

Он напомнил о том, что на днях Спортивный арбитражный суд вынес решение, предписывающее обеспечить участие белорусской и российской команд в турнирах Международной федерации хоккея в сезоне 2026/2027. Канада как хозяйка турнира не может его игнорировать. "Однако с канадской избирательностью мы уже сталкивались: Беларусь получала отказы в выдаче и предоставлении информации о нацистских преступниках, причастных к геноциду белорусского народа и нашедших убежище в Канаде. Нынешний шаг - продолжение той же линии", - подчеркнул пресс-секретарь. 

"Рассчитываем, что Международная федерация хоккея обеспечит исполнение собственных регламентов и решения суда. Победители в спорте должны определяться на спортивных площадках, а не в визовых центрах", - резюмировал Руслан Варанков.-0-
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