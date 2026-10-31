МИД Беларуси о ситуации в Польше: споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти, отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА касательно обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала Польши.



В Республике Беларусь внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Республике Польша, связанной с кризисом вокруг Конституционного трибунала.



"Мы с пониманием относимся к сложности текущего момента. Отмечаем, что обострение дискуссии происходит в преддверии выборов, когда политическая борьба естественно становится более эмоциональной", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.



"Не вмешиваясь во внутренние дела Польши, подчеркиваем: споры должны урегулироваться через диалог и деэскалацию, а не путем паралича органов власти", - сказал Руслан Варанков.



Представитель МИД подчеркнул, что Беларусь как сосед заинтересована в стабильной, благополучной и предсказуемой Польше.



"Убеждены, что польские политики найдут взаимоприемлемые решения, снимут накопившиеся противоречия и обеспечат устойчивое развитие страны", - сказал пресс-секретарь.



В Беларуси рассчитывают на конструктивный и ответственный подход всех сторон и подтверждают готовность к добрососедскому взаимодействию.-0-





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