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МИД Беларуси о ситуации в Польше: споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти

Опубликовано:

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Политика
31 октября 2026, 16:44

МИД Беларуси о ситуации в Польше: споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти, отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА касательно обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала Польши.

В Республике Беларусь внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Республике Польша, связанной с кризисом вокруг Конституционного трибунала.

"Мы с пониманием относимся к сложности текущего момента. Отмечаем, что обострение дискуссии происходит в преддверии выборов, когда политическая борьба естественно становится более эмоциональной", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.

"Не вмешиваясь во внутренние дела Польши, подчеркиваем: споры должны урегулироваться через диалог и деэскалацию, а не путем паралича органов власти", - сказал Руслан Варанков.

Представитель МИД подчеркнул, что Беларусь как сосед заинтересована в стабильной, благополучной и предсказуемой Польше.

"Убеждены, что польские политики найдут взаимоприемлемые решения, снимут накопившиеся противоречия и обеспечат устойчивое развитие страны", - сказал пресс-секретарь.

В Беларуси рассчитывают на конструктивный и ответственный подход всех сторон и подтверждают готовность к добрососедскому взаимодействию.-0-

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