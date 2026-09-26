МИД: Беларусь и Грузия удовлетворены прогрессом в политическом диалоге

"Стороны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым за последние полтора года в политическом диалоге. Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономического взаимодействия. Подчеркнута важность работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - рассказали в пресс-службе МИД.
Министры обменялись мнениями о ситуации в регионе и подчеркнули важность продолжения контактов на международных площадках. С удовлетворением отмечен рост взаимных туристических потоков и контактов между гражданами двух стран.-0-