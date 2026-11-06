Международно-правовые темы: Беларусь и Туркменистан провели межмидовские консультации

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Туркменистана, состоявшиеся в Минске, были посвящены международно-правовым вопросам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Белорусскую делегацию возглавил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Попков, туркменскую - начальник договорно-правового департамента МИД Эзиз Назаров. Делегации приветствовал заместитель министра иностранных дел Беларуси Павел Утюпин.
Участники консультаций сверили перечни двусторонних международных договоров и других международных документов, определяющих белорусско-туркменское сотрудничество, обменялись информацией о практике их реализации. Речь также шла о проектах новых международно-правовых документов. Стороны обсудили хранение оригиналов международных договоров и рассмотрели другие международно-правовые вопросы.-0-