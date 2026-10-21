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Меморандум о сотрудничестве подписан между Советом Республики и Палатой национальностей Мьянмы

Опубликовано:

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Политика
21 октября 2026, 12:07

Меморандум о сотрудничестве подписан между Советом Республики и Палатой национальностей Мьянмы

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Палатой национальностей Ассамблеи Союза Республики Союз Мьянма, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония подписания меморандума стала главным итогом межпарламентского диалога, состоявшегося на уровне председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты национальностей Ассамблеи Союза Аун Лин Две.
На встрече спикер Совета Республики подчеркнула одинаковые подходы двух стран во внешней политике, которые выражаются в поддержании суверенитета и независимости, а также невмешательстве во внутренние дела. Подчеркнуто, что именно такая политика сегодня должна быть ключевой в мире.

/Будет дополнено/.-0-
Фото Максима Гучека
Теги
Беларусь Мьянма Совет Республики
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