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Маневры, переброска войск, ядерные сценарии: почему Европа не выходит из режима учений

Опубликовано:

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Политика
31 октября 2026, 10:07

Маневры, переброска войск, ядерные сценарии: почему Европа не выходит из режима учений

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Стоит Беларуси объявить военные учения или сообщить о проверках в войсках - и в европейских столицах вновь начинают говорить об угрозах, внимательно следить за перемещением войск и оценивать возможные риски. Между тем военная подготовка в странах НАТО, соседствующих с Беларусью, не прекращается ни на минуту. Одни маневры сменяются другими, отрабатываются переброска войск, совместное управление, противовоздушная оборона, радиоэлектронная разведка и взаимодействие армии с гражданскими структурами. В конце октября в Латвии, Литве и Эстонии проходят новые учения с участием национальных вооруженных сил и подразделений союзников. А в масштабах всего альянса продолжаются морские маневры в разных частях ЕС. Почему Европа превратилась в один большой полигон, о чем может свидетельствовать такая военная активность?

От отдельных учений к постоянной готовности

Военные учения сами по себе не означают, что государство готовится к немедленным боевым действиям. Они могут быть направлены на проверку связи, логистики, управления войсками, действий резервистов или способности разных подразделений работать совместно. Однако регулярность таких мероприятий, их масштабы и характер позволяют судить о том, какие задачи считаются приоритетными в сфере безопасности.
В последние годы НАТО последовательно усиливает военное присутствие на восточном фланге. В регионе от Балтийского до Черного моря размещены многонациональные боевые группы альянса. Кроме того, развивается система совместного планирования и координации, а страны НАТО регулярно проводят учения с участием сухопутных, воздушных и морских сил.

В сентябре 2025 года альянс объявил о запуске операции Eastern Sentry ("Восточный страж"), направленной на укрепление бдительности и обороны восточного фланга. В НАТО объясняют эти меры изменением ситуации в сфере безопасности в Европе, включая конфликт в Украине и инциденты, связанные с воздушным пространством, киберугрозами и диверсиями.

Латвия: тысячи военнослужащих и сотни единиц техники

Один из наиболее наглядных примеров нынешней военной активности - учения Resolute Reforger 2026, которые многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит в октябре-ноябре этого года.

По данным латвийских военных, в маневрах участвуют около 3 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. единиц военной техники. Учения затрагивают территории десяти регионов, в том числе Даугавпилсского, Резекненского, Краславского, Балвского и Алуксненского краев. Это районы восточной Латвии, расположенные сравнительно близко к российской и белорусской границам.

Военнослужащие отрабатывают развертывание сил, снабжение, управление и связь, а также взаимодействие с национальными вооруженными силами. Задача - проверить способность бригады перемещать, обеспечивать и координировать подразделения на больших расстояниях.
Латвийская сторона называет Resolute Reforger крупнейшими на сегодняшний день учениями по развертыванию сил многонациональной бригады. После завершения основных маневров подразделения должны привести в порядок использованные территории и вернуться на базы.

Таким образом, речь идет не просто о тренировке на полигоне: значительная часть мероприятий связана с перемещением личного состава и техники по территории страны, проверкой транспортной инфраструктуры и логистики.

Литва: учения у границ Беларуси и радиоэлектронная разведка

Еще один пример - литовские учения Budri pelėda 2026 (Vigilant Owl или "Бдительная сова"), которые проходят с октября по декабрь и охватывают десять муниципалитетов, в том числе Шальчининкайский, Швенченский, Варенский и Лаздийский районы, расположенные вблизи Беларуси.

Военнослужащие литовской армии и союзники НАТО выполняют задачи на территории гражданских муниципалитетов, используя штатное вооружение, экипировку и колесную технику. 
В конце октября литовская армия сообщила о еще одном важном направлении этих учений. Литовские и немецкие подразделения радиоэлектронной борьбы тренируются использовать немецкие сенсорные системы для разведки электромагнитного спектра. Заявленная цель - обеспечить раннее предупреждение о возможных действиях противника. Речь идет о выявлении изменений в электромагнитной обстановке, в частности появлении новых радиолокационных станций или размещении зенитных ракетных комплексов.

В литовской армии прямо указывают на географический фактор: страна граничит с Беларусью и Калининградской областью России, поэтому военным важно отслеживать происходящее за пределами своих границ, в том числе в электромагнитном спектре.
Это уже не просто отработка действий подразделений на местности. Учения включают разведывательную составляющую, сбор и анализ данных, которые могут использоваться для оценки военной обстановки.

В конце октября совместные учения эстонских вооруженных сил и подразделений союзников проходят в районе Нарвы. Местные власти предупредили жителей о возможном повышении активности авиации и временных ограничениях в отдельных районах. При этом движение транспорта по общественным дорогам не ограничивалось.

Нарва расположена непосредственно у российской границы, поэтому проведение там совместных тренировок с участием союзников НАТО - еще один пример военной подготовки в приграничных районах Балтийского региона.

Новые полномочия для Балтийского воздушного патрулирования

Изменения затронули и воздушную оборону стран Балтии. В июле НАТО расширило полномочия миссии воздушного патрулирования Baltic Air Policing, преобразовав ее в более комплексную систему воздушной обороны. Теперь она предусматривает более гибкое реагирование на потенциальные угрозы, включая возможность применения оружия для уничтожения опасных воздушных объектов.
Насколько серьезно меняется подход, показали события октября. 18 октября беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны Польши. На его перехват были подняты истребители НАТО, однако из-за плохой видимости пилоты не смогли визуально обнаружить цель и не открыли огонь. После инцидента литовские власти выступили за дальнейшее изменение правил: разрешить уничтожать потенциально опасные объекты на основании радиолокационных данных, даже если летчик не может увидеть их непосредственно.

По состоянию на 29 октября этот вопрос еще обсуждался с НАТО. Таким образом, речь идет не только об усилении воздушного патрулирования, но и о пересмотре процедур принятия решений об использовании оружия при обнаружении неопознанных воздушных объектов.

Первые учения "коалиции желающих" в Польше

Еще один важный эпизод - подготовка первых военных учений "коалиции желающих" на территории Польши. О планах провести такие маневры с участием британских и французских военнослужащих премьер-министр Польши Дональд Туск объявил еще в июле. Теперь подготовка переходит в практическую плоскость: по сообщениям польских и британских источников, учения намечены на ноябрь, а численность участвующего контингента может составить несколько тысяч человек. Среди участников ожидаются военнослужащие Великобритании, Франции и Германии.

Особенность этих маневров - их непосредственная связь с возможными гарантиями безопасности для Украины. Как ранее поясняли в польском оборонном ведомстве, предполагается отработать систему командования, логистику и развертывание войск. 

Речь идет о подготовке многонациональных сил, которые могли бы участвовать в обеспечении безопасности Украины после завершения боевых действий или установления перемирия.

Морские маневры от Балтики до Средиземного моря

Военная активность Североатлантического альянса в конце октября не ограничивается сухопутными учениями в странах Балтии. С 16 октября по 5 ноября проходит Neptune Strike ("Удар Нептуна") - очередной этап мероприятий НАТО по повышению оперативной готовности.

В учениях участвуют 17 стран. Задействовано более 20 кораблей и около 40 самолетов. Маневры охватывают северную, центральную и южную части Европы - от Балтийского до Средиземного моря. 

Во время учений отрабатываются действия военно-морских сил, авиации и десантных подразделений, в том числе взаимодействие при проведении операций с моря на сушу. В частности, в октябре учения проходили в Албании и Турции, где проверялись возможности высадки десанта, применения беспилотников и вертолетов.

Отдельное направление военной активности НАТО - Арктика и Крайний Север. В феврале 2026 года альянс запустил инициативу Arctic Sentry ("Арктический часовой"), объединившую военные мероприятия стран-союзниц в этом стратегически важном регионе. В нее входят, в частности, норвежские учения Cold Response и датские Arctic Endurance, предусматривающие подготовку десятков тысяч военнослужащих к действиям в суровых климатических условиях.

Командование, связь и оборонные планы НАТО

В октябре прошли и масштабные командно-штабные учения Steadfast Duel ("Стойкий поединок") под руководством Объединенного центра ведения боевых действий НАТО. В них участвовали около 8 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов из всех 32 стран альянса.
В отличие от полевых маневров, основной акцент был сделан на проверке командных структур, цепочек управления и реализации оборонных планов. Отрабатывалось взаимодействие между штабами и различными компонентами сил: сухопутными, воздушными, морскими, космическими и кибернетическими.
 
Показательно, что в этот раз Steadfast Duel 2026 были сосредоточены прежде всего на обороне Высокой Арктики. Таким образом, НАТО проверяет готовность действовать не только на восточном фланге, но и на северном направлении, объединяя различные компоненты военной инфраструктуры.

Ядерное измерение

Военная подготовка в Европе затрагивает не только обычные вооружения. В октябре прошли сразу несколько мероприятий, связанных с отработкой ядерного сдерживания. 

С 13 по 23 октября в Италии состоялись ежегодные учения НАТО Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень"). В них участвовали 17 стран альянса, в том числе Швеция, которая впервые присоединилась к маневрам с истребителями JAS 39 Gripen. Отрабатывались процедуры, обеспечивающие готовность ядерной миссии НАТО, и взаимодействие авиационных подразделений. При этом боевые ядерные боеприпасы не использовались.
Еще более примечательным событием стали первые совместные франко-британские воздушные учения с имитацией ядерного удара. Маневры Rummy прошли 20-21 октября над Средиземным морем. Британские истребители Eurofighter Typhoon сопровождали французские Rafale, выполнявшие тренировочную задачу по имитации применения ядерного оружия. В операции также участвовали самолеты-заправщики.

В Лондоне и Париже назвали учения важным этапом развития сотрудничества в сфере ядерного сдерживания. При этом обе страны сохраняют независимые ядерные силы и национальные механизмы принятия решений об их применении. Совместная тренировка не означает объединения ядерных арсеналов, но демонстрирует готовность координировать действия.

В итоге военные учения в Европе все меньше выглядят как отдельные эпизоды подготовки и все больше складываются в единую систему постоянной проверки боеготовности. Страны НАТО тренируются перебрасывать войска и технику, координировать действия разных родов сил, защищать воздушное и морское пространство, взаимодействовать с гражданскими структурами и отрабатывать сценарии ядерного сдерживания. География этих мероприятий простирается от Балтики до Арктики и Средиземноморья, а их содержание охватывает практически все уровни военного планирования. Это не означает, что Европа готовится к неизбежной войне, однако свидетельствует о том, что государства региона все больше ориентируются на долгосрочную военную готовность, а масштабные учения становятся одним из постоянных инструментов этой политики.-0-

Фото Unsplash, АР, ТАСС, ЕРА, Reuters, Baltnews, U.S. Marine Corps
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