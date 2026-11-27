27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в беседе с журналистами на полях заседания Экономического совета СНГ анонсировал встречу глав правительств стран СНГ в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.



"Через неделю будет заседание Совета глав правительств здесь, в Москве. Будет много вопросов: на первом месте - экономика, на втором - гуманитарная сфера, ну и на третьем - безопасность", - сказал Сергей Лебедев.



Он также отметил успешный характер прошедшей в октябре в Туркменистане встречи глав государств СНГ. "Рассмотрели много вопросов, и ни по одному не было каких-то возражений. Все вопросы рассмотрели, приняли решения соответствующие, которые предусматривают развитие СНГ на период до 2035 года. То есть у нас впереди еще большие перспективы", - подчеркнул Сергей Лебедев.-0-