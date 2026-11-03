Лавров: Россия никогда не закрывала дверь для западной части континента и готова сотрудничать по евразийской безопасности





"Приглашаю партнеров к совместной работе по евразийской архитектуре. Мы никогда не закрывали дверь для западной части континента и не будем уходить от взаимодействия с теми, кто откажется от враждебных намерений, на деле будет заинтересован, настроен на согласование честного баланса интересов", - сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что в предыдущих трех минских конференциях участвовали представители европейских стран, в том числе члены ЕС, Североатлантического альянса. "Поэтому мы всегда открыты. И о своих предложениях говорим откровенно", - добавил он. Он отметил, что в предыдущих трех минских конференциях участвовали представители европейских стран, в том числе члены ЕС, Североатлантического альянса. "Поэтому мы всегда открыты. И о своих предложениях говорим откровенно", - добавил он.





"Но, как вежливые люди, никому не навязываемся, конечно. Но, как уважающие себя люди, ни за кем бегать не будем. Но наши двери открыты", - отметил министр.





Пока же перспектива реалистичного диалога с Европой не видна. Более того, Запад идет против объективного исторического тренда на многополярность и пытается распространить свое влияние на восточную часть Евразии.

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Фото Виталия Пивоварчика

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия никогда не закрывала дверь для западной части континента и готова сотрудничать с теми, кто откажется от враждебных намерений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.