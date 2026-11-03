"Приглашаю партнеров к совместной работе по евразийской архитектуре. Мы никогда не закрывали дверь для западной части континента и не будем уходить от взаимодействия с теми, кто откажется от враждебных намерений, на деле будет заинтересован, настроен на согласование честного баланса интересов", - сказал Сергей Лавров.
Он отметил, что в предыдущих трех минских конференциях участвовали представители европейских стран, в том числе члены ЕС, Североатлантического альянса. "Поэтому мы всегда открыты. И о своих предложениях говорим откровенно", - добавил он.
"Но, как вежливые люди, никому не навязываемся, конечно. Но, как уважающие себя люди, ни за кем бегать не будем. Но наши двери открыты", - отметил министр.
Пока же перспектива реалистичного диалога с Европой не видна. Более того, Запад идет против объективного исторического тренда на многополярность и пытается распространить свое влияние на восточную часть Евразии.
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Фото Виталия Пивоварчика