Лавров посетит Беларусь 2-3 ноября

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск 2-3 ноября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.





"2-3 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел Республики Беларусь посетит с рабочим визитом Минск во главе российской делегации для участия в четвертой Международной конференции по евразийской безопасности. Данный форум, созываемый по инициативе Президента Республики Беларусь, проходит уже четвертый год подряд. За это время конференция стала ведущей международной площадкой для серьезного обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, которые связаны с различными аспектами безопасности", - сказала Мария Захарова.





Она обратила внимание, что в форуме в Минске принимают участие высокие должностные лица, руководство исполнительных структур действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС, представители академического и экспертного сообщества, средств массовой информации.





"В выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пленарной сессии Минской конференции особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. В своем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства изложит актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии", - обозначила официальный представитель МИД РФ.-0-