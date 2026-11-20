20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 ноября посетит Гомель для участия в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и РФ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.



"На предстоящем заседании будут подведены итоги реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о Создании союзного государства на 2024-2026 годы, в соответствии с которой Россия и Беларусь тесно координируют свои позиции, оказывают взаимную поддержку и сообща продвигают общие интересы на международной арене", - сказала Мария Захарова.



По ее словам, на заседании в Гомеле будут также рассмотрены вопросы синхронизации подходов к работе в ООН и организациях ее системы, дипломатического содействия развитию двустороннего межрегионального и приграничного сотрудничества, совместного реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации.



Планируется, что по итогам заседания будет подписана новая программа согласованных действий в области внешней политики Беларуси и России на 2027-2029 годы. "Затем она будет представлена на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства", - уточнила Мария Захарова. Намечено также подписание плана межмидовских консультаций Беларуси и России на 2027 год.



"На полях заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, а также обмен мнениями по ключевым международным проблемам", - добавила официальный представитель МИД РФ.



Мария Захарова напомнила, что практика проведения совместных заседаний коллегий внешнеполитических ведомств двух стран существует с 2000 года.-0-