Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:37 Науседа признал, что Литва тратит на нужды обороны и безопасности почти 7% ВВП  В мире
15:33 Евразии необходима не политика военных блоков и санкции, а диалог и взаимное уважение - МИД Туркменистана Политика
15:30 Костюмы, рушники, вытинанки. На ВДНХ в Москве представили шедевры белорусского народного творчества  Культура
15:29 "Жизнь заставит". Рыженков и Лавров о многополярности в Евразии Политика
15:28 Иран намерен активно участвовать в Евразийской хартии многополярности - замминистра иностранных дел  Политика
15:18 Самолет из Израиля совершил экстренную посадку в аэропорту Софии из-за угрозы взрыва В мире
15:17 Беларусь всегда придерживалась позиции, что украинский конфликт не имеет военного решения - Шпаковский Общество
15:15 Начальник подразделения деревообрабатывающего предприятия в Борисовском районе осужден за взятки Регионы
15:13 В Минске студент передал мошенникам родительские накопления, но курьер обратился в милицию Регионы
15:08 Ученые впервые обнаружили кровяные клетки в костях динозавра Калейдоскоп
15:06 Как защититься от сезонных инфекций, рассказал врач Общество
15:04 В Беларуси во время осенних каникул около 68 тыс. детей отдыхают в школьных лагерях  Общество
15:03 Потери ЕС от роста цен на топливо выросли до 127 млрд евро - ЕК  В мире
15:00 Более 2,5 тыс. грузовиков и легковых авто ожидают въезда в ЕС на границе Беларуси - ГПК Общество
14:54 Шашисты Тихонов и Швед стали двукратными чемпионами мира-2026 среди юниоров Спорт
14:51 Чем отличается договор ренты от договора дарения, разъяснили в Госкомимуществе Общество
14:45 "Белпочта" выплатит пенсии и пособия за 7 ноября досрочно Общество
14:44 В форелевом хозяйстве "Лохва" в Быховском районе модернизировали перерабатывающие мощности Регионы
14:37 Более 10 стран в Европе сообщили о нарушениях работы холодильных систем в супермаркетах В мире
14:36 Решение глобальных проблем требует участия всех стран, независимо от их размеров - глава МИД Мьянмы Политика
14:33 Доверительный диалог на равных играет важную роль для евразийской безопасности - генсек ШОС Политика
14:28 В США проходят промежуточные выборы в Конгресс В мире
14:18 Турчин: на "Витебскдреве" производство в цеху МДФ должно начаться к июлю 2028 года Экономика
14:11 "Новая архитектура безопасности должна опираться на равноправие государств". Лебедев о роли СНГ в Евразии Политика
14:11 Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии Политика
14:07 Делегация Брестской области в ноябре планирует посетить Санкт-Петербург  Регионы
14:05 Таджикистан выступает за сохранение ключевой роли ООН в обеспечении мира на глобальном уровне - первый замглавы МИД Политика
14:03 Для обеспечения безопасности нужно продолжать вести диалог - генсек ОБСЕ Политика
14:00 Возник запрос на формирование евразийской системы безопасности по новым принципам - генсек ОДКБ Политика
13:59 Алгоритмы помощи учащимся в кризисных ситуациях обсудили в Брестской области  Регионы
Все новости
Все новости

Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
03 ноября 2026, 14:11

Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

Асеин Исаев
Асеин Исаев
Асеин Исаев
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивность, экономическая неделимость, ответственность за выполнение международных обязательств и превентивная дипломатия должны стать основой будущей архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существующие механизмы обеспечения глобальной и региональной безопасности, заложенные международными институтами, оказались далеки от ожиданий мирового сообщества. Вооруженные конфликты на планете разрастаются, а мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, утрачивает свою эффективность перед лицом современных вызовов и демонстрирует глубокий кризис доверия", - сказал дипломат.

По его словам, Евразия оказалась в центре масштабных изменений. Среди основных вызовов Асеин Исаев назвал вооруженные столкновения, терроризм, уязвимость критической инфраструктуры, а также климатические изменения, обостряющие вопросы водной, продовольственной и энергетической безопасности.

Кыргызская сторона, подчеркнул он, с заинтересованностью рассматривает совместную инициативу Беларуси и России по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. "В ней видится своевременная инициатива сформировать пространство для открытого обмена мнениями и совместного поиска путей преодоления разногласий на общем континенте", - отметил первый замглавы МИД Кыргызстана.

Предлагая подходы к будущей архитектуре безопасности, Асеин Исаев обозначил четыре принципа. Первый - инклюзивность и суверенное равенство при принятии решений. По его мнению, контуры евразийской безопасности не могут определяться узким кругом государств. "Голос малых и средних развивающихся государств должен обладать равным весом. Евразия - это пространство многообразия, где возможность самостоятельно определять свой путь развития и расширять круг внешнеполитических партнеров является неотъемлемым правом каждого участника международного сообщества", - заявил он.

Второй принцип - экономическая неделимость и равный доступ к технологическому развитию. Дипломат выразил мнение, что односторонние ограничения и вторичные санкции подрывают основы международного права и искусственно ограничивают доступ к передовым технологиям.

"Существует твердое убеждение, что право вводить санкции должно принадлежать исключительно Организации Объединенных Наций", - сказал Асеин Исаев.

В качестве практического шага он предложил развивать концепцию зеленых технологических коридоров, предусматривающую совместные инвестиции и обмен технологиями в водно-энергетической, климатической и инфраструктурной сферах.
Третий принцип, по словам дипломата, - взаимная ответственность и обязательность выполнения принятых решений. "Международное право теряет свой практический смысл, если подписываемые документы не претворяются в жизнь. Любые новые многосторонние договоренности будут прочными только тогда, когда они будут неукоснительно исполняться на практике", - подчеркнул он.

Четвертым направлением Асеин Исаев назвал превентивную дипломатию нового поколения и нейтральное посредничество. Он отметил, что затяжные конфликты не имеют военного решения, и привел в пример опыт Центральной Азии. "Подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также трехсторонние соглашения лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана стали примером того, как политическая воля превращает линии напряженности в пространство сотрудничества", - сказал первый замглавы МИД Кыргызстана. По его мнению, превентивная дипломатия должна учитывать и новые вызовы цифровой эпохи, включая международное регулирование искусственного интеллекта и предотвращение киберконфликтов. 
Отдельно Асеин Исаев остановился на предстоящем членстве Кыргызстана в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на период 2027-2028 годов. По его словам, страна рассматривает эту миссию как высокую ответственность и возможность содействовать переосмыслению основ международного взаимодействия. "Кыргызстан намерен последовательно призывать мировое сообщество к решительному переходу от разрушительного глобального соперничества к созидательному сотрудничеству, где в основе каждого решения будет лежать взаимное доверие, а не сиюминутная политическая конъюнктура", - заявил дипломат.

Говоря о гуманитарной составляющей безопасности, он обратился к понятию "духовная экология", которое связывают с творчеством писателя и мыслителя Чингиза Айтматова. "Подлинная безопасность немыслима без духовного согласия, бережного отношения человека к окружающему миру и взаимного уважения к культуре. Сегодня эти гуманистические идеи звучат как никогда своевременно, напоминая, что мосты между народами строит именно доверие", - отметил Асеин Исаев.
В завершение он пригласил участников конференции на второй Глобальный горный саммит "Бишкек + 25", который пройдет в Кыргызстане 21-23 октября 2027 года. Дипломат подчеркнул, что водная и климатическая повестка имеет особое значение для горных регионов. Он также поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство и высокий уровень организации форума, отметив, что конференция стала авторитетной площадкой для открытого обсуждения подходов к формированию новой системы безопасности.-0-

Фото Яна Горбанюка, Виталия Пивоварчика
Теги
Беларусь конференция Кыргызстан
Новости рубрики Политика
Фото из архива Евразии необходима не политика военных блоков и санкции, а диалог и взаимное уважение - МИД Туркменистана
"Жизнь заставит". Рыженков и Лавров о многополярности в Евразии
Саид Хатибзаде Иран намерен активно участвовать в Евразийской хартии многополярности - замминистра иностранных дел 
Тин Маун Све Решение глобальных проблем требует участия всех стран, независимо от их размеров - глава МИД Мьянмы
Доверительный диалог на равных играет важную роль для евразийской безопасности - генсек ШОС
Сергей Лебедев "Новая архитектура безопасности должна опираться на равноправие государств". Лебедев о роли СНГ в Евразии
  • Главная
  • Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии
    • Главное
    Лукашенко выступает за общую Евразию и неделимую евразийскую безопасность
    Лукашенко призвал ОБСЕ вернуться к своим профессиональным обязанностям
    Лукашенко предложил возобновить в Беларуси мирные переговоры по Украине
    Турчин: на "Витебскдреве" производство в цеху МДФ должно начаться к июлю 2028 года
    Топ-новости
    "Это будет страшная эскалация". Лукашенко предостерег от попыток втягивания Беларуси в войну
    Лукашенко назвал основную причину передела мира
    Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
    Лукашенко считает важным созвать заседание глав государств ОБСЕ 
    Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович
    Лукашенко: женский голос в вопросах мира должен звучать громче 
    Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР 
    Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Доминиканой о взаимной отмене виз
    Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
    Модернизация завода: инженерия или перепродажа станков
    Делегация Брестской области в ноябре планирует посетить Санкт-Петербург 
    Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК
    Как оплатят больничный при первом трудоустройстве, смене нанимателя и работе по совместительству
    Алейник назвал направления, по которым Беларусь достигла наибольшего прогресса в реализации ЦУР
    Минская конференция по евразийской безопасности может расширить свое влияние - австрийский эксперт 
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.