Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивность, экономическая неделимость, ответственность за выполнение международных обязательств и превентивная дипломатия должны стать основой будущей архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.





"Существующие механизмы обеспечения глобальной и региональной безопасности, заложенные международными институтами, оказались далеки от ожиданий мирового сообщества. Вооруженные конфликты на планете разрастаются, а мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, утрачивает свою эффективность перед лицом современных вызовов и демонстрирует глубокий кризис доверия", - сказал дипломат.





По его словам, Евразия оказалась в центре масштабных изменений. Среди основных вызовов Асеин Исаев назвал вооруженные столкновения, терроризм, уязвимость критической инфраструктуры, а также климатические изменения, обостряющие вопросы водной, продовольственной и энергетической безопасности.





Кыргызская сторона, подчеркнул он, с заинтересованностью рассматривает совместную инициативу Беларуси и России по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. "В ней видится своевременная инициатива сформировать пространство для открытого обмена мнениями и совместного поиска путей преодоления разногласий на общем континенте", - отметил первый замглавы МИД Кыргызстана.





Предлагая подходы к будущей архитектуре безопасности, Асеин Исаев обозначил четыре принципа. Первый - инклюзивность и суверенное равенство при принятии решений. По его мнению, контуры евразийской безопасности не могут определяться узким кругом государств. "Голос малых и средних развивающихся государств должен обладать равным весом. Евразия - это пространство многообразия, где возможность самостоятельно определять свой путь развития и расширять круг внешнеполитических партнеров является неотъемлемым правом каждого участника международного сообщества", - заявил он.





Второй принцип - экономическая неделимость и равный доступ к технологическому развитию. Дипломат выразил мнение, что односторонние ограничения и вторичные санкции подрывают основы международного права и искусственно ограничивают доступ к передовым технологиям.





"Существует твердое убеждение, что право вводить санкции должно принадлежать исключительно Организации Объединенных Наций", - сказал Асеин Исаев.





В качестве практического шага он предложил развивать концепцию зеленых технологических коридоров, предусматривающую совместные инвестиции и обмен технологиями в водно-энергетической, климатической и инфраструктурной сферах.

Третий принцип, по словам дипломата, - взаимная ответственность и обязательность выполнения принятых решений. "Международное право теряет свой практический смысл, если подписываемые документы не претворяются в жизнь. Любые новые многосторонние договоренности будут прочными только тогда, когда они будут неукоснительно исполняться на практике", - подчеркнул он. Третий принцип, по словам дипломата, - взаимная ответственность и обязательность выполнения принятых решений. "Международное право теряет свой практический смысл, если подписываемые документы не претворяются в жизнь. Любые новые многосторонние договоренности будут прочными только тогда, когда они будут неукоснительно исполняться на практике", - подчеркнул он.





Четвертым направлением Асеин Исаев назвал превентивную дипломатию нового поколения и нейтральное посредничество. Он отметил, что затяжные конфликты не имеют военного решения, и привел в пример опыт Центральной Азии. "Подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также трехсторонние соглашения лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана стали примером того, как политическая воля превращает линии напряженности в пространство сотрудничества", - сказал первый замглавы МИД Кыргызстана. По его мнению, превентивная дипломатия должна учитывать и новые вызовы цифровой эпохи, включая международное регулирование искусственного интеллекта и предотвращение киберконфликтов.

Отдельно Асеин Исаев остановился на предстоящем членстве Кыргызстана в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на период 2027-2028 годов. По его словам, страна рассматривает эту миссию как высокую ответственность и возможность содействовать переосмыслению основ международного взаимодействия. "Кыргызстан намерен последовательно призывать мировое сообщество к решительному переходу от разрушительного глобального соперничества к созидательному сотрудничеству, где в основе каждого решения будет лежать взаимное доверие, а не сиюминутная политическая конъюнктура", - заявил дипломат. Отдельно Асеин Исаев остановился на предстоящем членстве Кыргызстана в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на период 2027-2028 годов. По его словам, страна рассматривает эту миссию как высокую ответственность и возможность содействовать переосмыслению основ международного взаимодействия. "Кыргызстан намерен последовательно призывать мировое сообщество к решительному переходу от разрушительного глобального соперничества к созидательному сотрудничеству, где в основе каждого решения будет лежать взаимное доверие, а не сиюминутная политическая конъюнктура", - заявил дипломат.





Говоря о гуманитарной составляющей безопасности, он обратился к понятию "духовная экология", которое связывают с творчеством писателя и мыслителя Чингиза Айтматова. "Подлинная безопасность немыслима без духовного согласия, бережного отношения человека к окружающему миру и взаимного уважения к культуре. Сегодня эти гуманистические идеи звучат как никогда своевременно, напоминая, что мосты между народами строит именно доверие", - отметил Асеин Исаев.

В завершение он пригласил участников конференции на второй Глобальный горный саммит "Бишкек + 25", который пройдет в Кыргызстане 21-23 октября 2027 года. Дипломат подчеркнул, что водная и климатическая повестка имеет особое значение для горных регионов. Он также поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство и высокий уровень организации форума, отметив, что конференция стала авторитетной площадкой для открытого обсуждения подходов к формированию новой системы безопасности.-0- В завершение он пригласил участников конференции на второй Глобальный горный саммит "Бишкек + 25", который пройдет в Кыргызстане 21-23 октября 2027 года. Дипломат подчеркнул, что водная и климатическая повестка имеет особое значение для горных регионов. Он также поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство и высокий уровень организации форума, отметив, что конференция стала авторитетной площадкой для открытого обсуждения подходов к формированию новой системы безопасности.-0-





Фото Яна Горбанюка, Виталия Пивоварчика