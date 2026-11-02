Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масштабная гуманитарная миссия по эвакуации жителей прифронтового города Алешки, к которой присоединилась Беларусь, подтвердила неизменную позицию нашей страны миролюбия и добрососедства. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на аппаратном совещании в облисполкоме, говоря о работе служб региона, которые были задействованы в гуманитарной акции при встрече людей в аэропорту Гомеля и сопровождении до пункта пропуска "Новая Гута", передает корреспондент БЕЛТА.





Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в уникальной гуманитарной миссии. "Оценка дана высокая по обеспечению безопасности на всех этапах, по приему людей, оказанию медицинской помощи, работе волонтеров, обеспечению питанием и всеми возможными ресурсами, которые были необходимы. И российская, и украинская стороны дали хорошую оценку", - отметил Иван Крупко.





"Наша страна вновь подтвердила свою неизменную позицию миролюбия, добрососедства", - сделал акцент он.





Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Днем 30 октября началась добровольная эвакуация жителей из прифронтовой зоны, города Алешки. Одним из завершающих этапов стало прибытие 31 октября бортов из Анапы в аэропорт Гомеля. На его территории развернули полноценный палаточный квартал, где для эвакуированных предусмотрели горячее питание, возможность отдохнуть после длительного пути, оказали необходимую медицинскую помощь. В Гомеле жители Алешек дожидались выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска им предстояло проследовать на территорию Украины.





Гуманитарная операция осуществлялась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В связи с этим удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-