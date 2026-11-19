19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. О том, какие задачи необходимо решить в Союзном государстве в ближайшие три года, рассказал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на I Деловом форуме СГ "Интеграция" в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
Юрий Селиверстов сообщил, что стратегия совместного развития на перспективу заложена в подготовленных основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы. "Документ планируется утвердить в ходе очередного заседания Высшего государственного совета Союзного государства", - сообщил он.
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Политика
19 ноября 2026, 11:22
Координация промполитики, исключение дублирующих производств. Селиверстов о задачах СГ на ближайшие 3 года
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