Конвертировать политическое доверие в совместные проекты. Посол Монголии об итогах визита на высшем уровне в Минск 

- Госпожа посол, как вы оцениваете итоги состоявшегося государственного визита Президента Монголии в Республику Беларусь?
- Тот факт, что главы наших государств обменялись государственными визитами в течение двух с половиной лет, является ярким свидетельством обоюдного стремления и твердой решимости вывести монголо-белорусские отношения и сотрудничество на качественно новый уровень.
Государственный визит Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Республику Беларусь, состоявшийся 24-26 октября этого года, прошел весьма успешно.
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Между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Белорусским государственным концерном "Беллегпром" подписан Меморандум о взаимопонимании. Он открывает новые возможности для установления прямых контактов между предприятиями двух стран, обмена технологиями и реализации совместных инвестиционных проектов.
Отдельно хотела бы обратить внимание на сотрудничество в области аккредитации. Подписанный Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром аккредитации Монголии и Белорусским государственным центром аккредитации направлен на взаимное признание результатов оценки соответствия международным стандартам, включая требования Всемирной организации по аккредитации (Global ACI), и обмен техническими экспертами.Кроме того, подписан документ о сотрудничестве в области спорта, которым предусмотрены обмен опытом в спортивной медицине, совместные тренировочные сборы национальных сборных, а также участие атлетов в международных соревнованиях на территориях двух стран.
Соглашение о сотрудничестве заключили также Монгольское национальное общественное радио и телевидение и Белтелерадиокомпания. Это позволит расширить обмен телевизионным контентом, включая документальные и художественные фильмы, для взаимной популяризации истории и культуры.
Особое значение имеет выход на уровень прямого взаимодействия между регионами двух стран. Аймак Баянхонгор и Гомельская область, аймак Хэнтий и Могилевская область подписали соглашения, которые предусматривают взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, промышленной кооперации и гуманитарно-культурной сферах, а также туризме.
Все эти соглашения в совокупности создают прочный практический каркас для системного, долгосрочного и глубокого партнерства между Монголией и Беларусью.
Стороны также подтвердили обоюдную приверженность дальнейшей поддержке проектов в области образования, науки и культуры.
- Госпожа посол, можно ли сказать, что торгово-экономическое партнерство между Беларусью и Монголией выводится на новый уровень?
- Да, это так. Стороны поставили амбициозную цель - увеличить объем двусторонней торговли в три раза в ближайшие годы. Для достижения этого показателя стороны договорились в полной мере использовать преференции и возможности Временного торгового соглашения между Монголией и Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами.
Одной из важных тем, затронутых в ходе переговоров, стал вопрос стабильных поставок нефтепродуктов. Главы государств сошлись во мнении о необходимости активизации и расширения взаимодействия в данном направлении.
Речь идет также о реализации практических проектов в соответствии с национальными программами Монголии.
К примеру, для осуществления программы "Продовольственная революция" Монголия нацелена на продолжение закупок белорусских тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Более того, на рабочем уровне был предметно обсужден вопрос создания совместного предприятия по сборке тракторов в Монголии.
Что касается программы "Белое золото", то достигнута договоренность об объединении потенциала монгольской шерстяной и кашемировой отрасли с возможностями белорусского льняного производства. Стороны приступают к технологическим испытаниям для создания принципиально новых видов пряжи и готовых изделий из комбинированных материалов.
- Государственный визит Президента Монголии не только закрепил достигнутый уровень отношений, но и наметил стратегические ориентиры на будущее. Во время визита состоялись также важные встречи на законодательном уровне. Как вы оцениваете роль межпарламентского диалога в данном контексте?
- Этот государственный визит не просто подтвердил нынешний высокий уровень двусторонних связей, но и четко определил направления, задачи и новые горизонты долгосрочного взаимодействия.
Монголо-белорусские отношения традиционно развиваются на основе принципов взаимного уважения, доверия и крепких уз дружбы. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача - наполнить это традиционное партнерство качественно новым, практическим содержанием.
Подписание межправительственных и межведомственных документов имеет колоссальное значение. Это не просто декларации о намерениях, а прочный фундамент и конкретный план совместных действий на ближайшие годы. Теперь самое главное - претворить достигнутые на высшем государственном уровне договоренности в реальные дела, чтобы они принесли ощутимую практическую пользу людям, предприятиям и организациям двух стран.
В этой связи хочу особо отметить высокую значимость встреч на законодательном уровне. Президент Монголии провел встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко. Стороны подтвердили, что межпарламентское сотрудничество играет ключевую роль в укреплении правовой базы и расширении дружественных связей между Монголией и Беларусью, основанных на взаимном доверии.
Мы с полной уверенностью можем говорить, что данный визит открыл качественно новый этап в истории парламентских взаимоотношений Монголии и Беларуси.
Подводя итоги, хочу обратить внимание, что общая атмосфера встреч и переговоров наглядно продемонстрировали то, какое приоритетное значение белорусская сторона придает отношениям с Монголией.
Диалог, состоявшийся на уровне глав государств и руководителей профильных ведомств, прошел в конструктивном, открытом и сугубо деловом ключе. Это позволило укрепить взаимопонимание и предметно обсудить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Для нас было крайне важно увидеть обоюдное стремление не просто расширять контакты, но и нацеливать их на достижение конкретных, практически осязаемых результатов.
Помимо официальной повестки, члены нашей делегации получили прекрасную возможность ближе ознакомиться с богатой культурой, традициями, историей и современными достижениями белорусского народа. Это позволило еще раз убедиться в том, что наши дружественные связи не ограничиваются лишь межгосударственным уровнем. Они имеют огромный потенциал для дальнейшего обогащения через укрепление межличностных контактов, культурный обмен и гуманитарное взаимодействие.
В дипломатии одной из главных и незыблемых ценностей является взаимное доверие. Могу с уверенностью констатировать, что данный визит укрепил этот фундамент.
- Какие конкретные договоренности были достигнуты между предпринимателями двух стран на Белорусско-монгольском бизнес-форуме?
- Для дальнейшего расширения и углубления монголо-белорусских отношений политическое взаимопонимание, безусловно, имеет первостепенное значение, однако его необходимо подкреплять реальным и прочным экономическим сотрудничеством. В этом контексте Белорусско-монгольский бизнес-форум, состоявшийся в Минске во время государственного визита Президента Монголии, стал ключевым катализатором активизации торгово-экономических и деловых связей между нашими странами.
Это колоссальный шаг вперед, особенно с учетом того, что взаимный товарооборот, составлявший в 2020 году $52 млн (по монгольской статистике), к 2025 году снизился до $21,5 млн.
Подписанные документы призваны кратно нарастить показатели. К примеру, предусмотрены развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и обновление парка грузовых вагонов, поставки современной сельскохозяйственной и специальной техники "Гомсельмаш" и "АМКОДОР" в Монголию, поставки строительных материалов.
Легкая промышленность и кооперация сырья стали одним из самых перспективных и инновационных направлений форума. Мы предметно отрабатываем вопрос поставок в Беларусь монгольской мериносовой шерсти премиального качества. Для ОАО "Камволь" это совершенно новое сырье, переработка которого позволит выпускать уникальные ткани для пошива элитных костюмов и пальто, делая Беларусь эксклюзивным производителем и повышая ее конкурентоспособность.
Для монгольской деловой делегации были организованы ознакомительные визиты на ведущие промышленные и технологические площадки Беларуси.
Прошедший бизнес-форум наглядно доказал, что потенциал нашего сотрудничества огромен - от тяжелого машиностроения до текстиля и пищевой промышленности. Достигнутые договоренности заложили прочную основу для выстраивания прямых контактов между предпринимателями, привлечения инвестиций и вывода торгово-экономических отношений Монголии и Беларуси на принципиально новый, устойчивый уровень развития.
Участники форума отметили, что мероприятие стало важным шагом в укреплении белорусско-монгольских деловых связей и создало прочную основу для реализации совместных проектов в ближайшей перспективе.
- Большой интерес у белорусских зрителей вызвали мероприятия Дней культуры Монголии, которые состоялись во время государственного визита. Как вы считаете, какова роль культурных обменов во всем комплексе двустороннего сотрудничества?
- Монголо-белорусские отношения не ограничиваются исключительно политическим и экономическим взаимодействием. Взаимное познание друг друга, уважение к культуре, искусству, истории и традициям двух стран является важнейшей основой для долгосрочного укрепления дружественных связей.
На сцене Большого театра Беларуси в Минске успешно прошел праздничный концерт "Прекрасная Монголия" в исполнении артистов Государственного академического большого театра национального искусства Монголии. Мероприятие вызвало огромный интерес и собрало представителей органов государственной власти, видных деятелей культуры, искусства, науки и широкую общественность двух стран.
Дни культуры стали ярким праздником дружбы, сыгравшим колоссальную роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами.
Также хочу отметить важность договоренностей, достигнутых во время встречи министра культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии Жуковына Алдаржавхлана с министром спорта Беларуси Сергеем Ковальчуком. Стороны договорились о практическом взаимодействии в сфере физической культуры и спорта по таким ключевым направлениям, как развитие зимних видов спорта, спортивная медицина, организация совместных учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд и спортсменов двух стран и развитие программ массового физического образования.
Все это подтверждает, что гуманитарный и духовный мост между Монголией и Беларусью с каждым годом становится все более прочным и надежным.
Стороны особо выделили выдающийся труд белорусского ученого Владимира Куликовича, который перевел "Сокровенное сказание монголов" на белорусский язык (издано в 2025 году). Благодаря этому Беларусь стала 34-м государством мира, официально переведшим этот бесценный памятник истории и культуры монгольского народа.
- 24 января 2027 года исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Беларусь. Как планируется отмечать юбилей?
- Это важная историческая веха. За прошедшие три с половиной десятилетия сменились эпохи, но отношения между Улан-Батором и Минском остались неизменно дружественными, основанными на взаимном уважении и доверии.
Весь 2027 год пройдет под знаком этого юбилея. Центральным событием станут масштабные Дни культуры Беларуси в Монголии и Дни культуры Монголии в Беларуси. Наши граждане смогут вживую соприкоснуться с традициями друг друга через музыку, кино, театральное и изобразительное искусство.
Культура - это лучший мост через расстояния. Для белорусов Монголия - это удивительный, загадочный мир с богатейшей кочевой историей и уникальной природой. Для монгольских граждан Беларусь - это гостеприимный край лесов, замков и высоких технологий. Юбилей дает нам прекрасный шанс разрушить стереотипы и стать еще ближе друг к другу на человеческом уровне.
Символично, что именно к этой дате приурочено начало реализации масштабных трехлетних планов сотрудничества. Мы доказали, что умеем дружить, и теперь наша задача - конвертировать это колоссальное политическое доверие в новые совместные проекты на благо народов Монголии и Беларуси.
Алина ГРИШКЕВИЧ,
БЕЛТА.-0-