27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегическая взаимная поддержка Беларуси и КНР стала еще более прочной. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань на белорусско-китайском мероприятии "Управление КПК и управление Китаем: диалог об опыте управления Китая и Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.Дипломат на тематической встрече по обмену опытом государственного управления между Китаем и Беларусью рассказал о развитии белорусско-китайских отношений в 2026 году. "Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения продолжали стабильно развиваться и принесли богатые плоды. В конце июня состоялся успешный визит Александра Лукашенко в Китай. Си Цзиньпин оказал радушный прием белорусскому лидеру. Главы двух государств достигли важного консенсуса об углублении китайско-белорусских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, тем самым обеспечив самую фундаментальную гарантию высокого уровня развития китайско-белорусских отношений", - отметил посол."Двусторонние контакты на высшем уровне отличаются высокой активностью, - добавил дипломат. - Стратегическая поддержка стала еще более прочной. Обе страны неизменно и твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим их коренные интересы, и тесно взаимодействуют в многосторонних форматах - ООН, ШОС, БРИКС и других".Чжан Вэньчуань также заявил, что китайская сторона твердо поддерживает Беларусь в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.-0-