- МИД: китайский опыт госуправления представляет для Беларуси значительный интерес
- МИД Беларуси считает перспективным сотрудничество с КНР по стратегическому планированию и цифровому управлению
- Китай и Беларусь - настоящие друзья и стратегические партнеры - представитель партийной школы ЦК КПК
- Посол Китая высказался об экономическом сотрудничестве с Беларусью
"Двусторонние контакты на высшем уровне отличаются высокой активностью, - добавил дипломат. - Стратегическая поддержка стала еще более прочной. Обе страны неизменно и твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим их коренные интересы, и тесно взаимодействуют в многосторонних форматах - ООН, ШОС, БРИКС и других".
Чжан Вэньчуань также заявил, что китайская сторона твердо поддерживает Беларусь в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.-0-