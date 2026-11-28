28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунистическая партия Беларуси и Коммунистическая партия Китая намерены расширять межпартийное сотрудничество, уделяя особое внимание взаимодействию Высших партийных школ, подготовке кадров и обмену образовательными программами. Об этом шла речь на встрече руководства КПБ с делегацией Партийной школы Центрального комитета КПК, передает корреспондент БЕЛТА.





Первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков отметил, что контакты между двумя партиями в последние годы приобрели системный характер. Стороны обмениваются делегациями, участвуют в международных площадках и совместных мероприятиях, взаимодействуют в рамках международного коммунистического движения. "Это не просто диалог. Это системная работа", - подчеркнул он.

Одним из важных направлений Сергей Сыранков назвал сотрудничество партийных образовательных учреждений. Китайская делегация ознакомилась с деятельностью Высшей партийной школы при ЦК КПБ, ее очно-дистанционным форматом и программами подготовки партийных кадров. Одним из важных направлений Сергей Сыранков назвал сотрудничество партийных образовательных учреждений. Китайская делегация ознакомилась с деятельностью Высшей партийной школы при ЦК КПБ, ее очно-дистанционным форматом и программами подготовки партийных кадров.





Белорусская сторона заинтересована в изучении и использовании китайского опыта в образовательном процессе. В частности, речь идет о подходах к борьбе с бедностью, повышении качества жизни населения и предупреждении коррупционных проявлений. "Мы делаем ставку на качественную подготовку партийных кадров, на их обучение, исходя из основ марксизма-ленинизма, четкого осознания и понимания международных процессов", - отметил Сергей Сыранков.

Первый заместитель ректора Партийной школы ЦК КПК Се Чуньтао рассказал о работе китайского учреждения, которое занимается подготовкой партийных руководителей, изучением теории, научно-исследовательской и аналитической деятельностью. Он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии контактов с белорусскими коллегами и обмене опытом. Первый заместитель ректора Партийной школы ЦК КПК Се Чуньтао рассказал о работе китайского учреждения, которое занимается подготовкой партийных руководителей, изучением теории, научно-исследовательской и аналитической деятельностью. Он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии контактов с белорусскими коллегами и обмене опытом.





Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань также подчеркнул значимость взаимодействия партийных школ. По его словам, обе стороны уделяют большое внимание изучению теории и практики партийного строительства. "В дальнейшем мы готовы укрепить наше сотрудничество в области подготовки кадров, изучении теории марксизма, идей наших стран, а также в обмене опытом", - заявил дипломат.





Он сообщил, что стороны договорились подготовить проект документа о дальнейшем сотрудничестве, который станет основой для развития совместной работы.

Взаимодействие КПБ и КПК получает практическое продолжение на уровне партийных образовательных учреждений - через обмен опытом, подготовку кадров и развитие совместных образовательных инициатив.-0- Взаимодействие КПБ и КПК получает практическое продолжение на уровне партийных образовательных учреждений - через обмен опытом, подготовку кадров и развитие совместных образовательных инициатив.-0-