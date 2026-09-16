Фото Сергея Шелега
Политика
16 сентября 2026, 20:47
Кочанова прибыла с визитом в Алжир
16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. 16 сентября председатель Совета Республики Наталья Кочанова прибыла с визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику.-0-
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