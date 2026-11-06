Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога

Спикер отметила, что между Беларусью и Лаосом всегда были добрые, дружеские отношения, основанные на взаимопонимании и взаимодоверии. Выразила уверенность, что визит вице-премьера Лаоса станет хорошим стимулом для дальнейшего развития сотрудничества.
Председатель Совета Республики отметила плодотворное сотрудничество на уровне правительств, министерств, а также обратила внимание на важность контактов, которые сложились между политическими партиями.
"Для нас очень важно межпарламентское взаимодействие. По линии межпарламентских контактов мы будем делать все, чтобы осуществить договоренности, достигнутые нашими президентами", - сказала Наталья Кочанова.
Для этого созданы группы дружбы, стороны готовы обмениваться визитами. "И я считаю, что мы должны это делать. Я уверена, что после вашего визита мы пригласим коллег-парламентариев приехать в Беларусь, чтобы мы наметили дальнейшие пути для сотрудничества. Мне видится, что мы должны актуализировать (межпарламентские отношения. - Прим. БЕЛТА) с учетом современных реалий", - сказала спикер.
Отмечена важность взаимодействия на международных площадках, в международных организациях. Так, налажено сотрудничество на уровне Азиатской парламентской ассамблеи, Движения неприсоединения, Межпарламентского союза. "Мы всегда по-доброму относились друг к другу и поддерживали друг друга, что очень важно в нынешнее непростое время", - сказала спикер.
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Фото Николая Петрова