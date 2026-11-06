Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога

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Фото Николая Петрова

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом отметила взаимную поддержку двух стран и обратила внимание на важность интенсификации парламентского диалога, передает корреспондент БЕЛТА.Спикер отметила, что между Беларусью и Лаосом всегда были добрые, дружеские отношения, основанные на взаимопонимании и взаимодоверии. Выразила уверенность, что визит вице-премьера Лаоса станет хорошим стимулом для дальнейшего развития сотрудничества.Председатель Совета Республики отметила плодотворное сотрудничество на уровне правительств, министерств, а также обратила внимание на важность контактов, которые сложились между политическими партиями."Для нас очень важно межпарламентское взаимодействие. По линии межпарламентских контактов мы будем делать все, чтобы осуществить договоренности, достигнутые нашими президентами", - сказала Наталья Кочанова.Для этого созданы группы дружбы, стороны готовы обмениваться визитами. "И я считаю, что мы должны это делать. Я уверена, что после вашего визита мы пригласим коллег-парламентариев приехать в Беларусь, чтобы мы наметили дальнейшие пути для сотрудничества. Мне видится, что мы должны актуализировать (межпарламентские отношения. - Прим. БЕЛТА) с учетом современных реалий", - сказала спикер.Отмечена важность взаимодействия на международных площадках, в международных организациях. Так, налажено сотрудничество на уровне Азиатской парламентской ассамблеи, Движения неприсоединения, Межпарламентского союза. "Мы всегда по-доброму относились друг к другу и поддерживали друг друга, что очень важно в нынешнее непростое время", - сказала спикер.