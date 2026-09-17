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Кочанова: Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения, общая задача - достичь товарооборота в $500 млн

Опубликовано:

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Политика
17 сентября 2026, 17:21

Кочанова: Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения, общая задача - достичь товарооборота в $500 млн

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси и Алжира стоит общая задача - достичь товарооборота в 500 млн долларов, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с председателем Совета наций парламента Алжира Азузом Насри, которая состоялась в ходе официального визита белорусской делегации в Алжирскую Народную Демократическую Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В переговорах принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, а также представители министерств, ведомств и ведущих отечественных предприятий.

Официальная программа переговоров началась с доверительной встречи руководителей верхних палат парламентов в формате "тет-а-тет". Спикеры в узком кругу обсудили ключевые приоритеты двусторонней повестки и сверили часы по наиболее чувствительным вопросам международной политики. Затем переговоры возобновились в расширенном составе с участием членов делегаций.

Выступая перед участниками встречи, Наталья Кочанова акцентировала внимание на том, что мощный импульс межгосударственным связям придал исторический визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в декабре 2025 года в Алжир.
Спикер подчеркнула, что парламентарии и исполнительная власть сразу приступили к реализации положений совместного заявления и дорожной карты сотрудничества. 

"Президент нашей страны неоднократно отмечал, что Алжир - это глобальные ворота в Африку. Потенциал наших государств огромен, и в ближайшие годы мы обязаны выйти на планку товарооборота в 500 млн долларов. Мы готовы развивать промышленные кооперационные проекты, поставлять качественную технику и продукты питания, сотрудничать в сфере фармацевтики и укреплять прямые контакты между регионами", - сказала Наталья Кочанова.

Со своей стороны председатель Совета наций Алжира Азуз Насри тепло приветствовал белорусскую делегацию, констатировав глубокий, проверенный временем характер дружественных связей двух стран.
По его словам, Алжир нацелен на полномасштабное расширение торгово-экономических связей с Беларусью, поддержку взаимной торговли и эффективную совместную работу. "Только двигаясь верным путем и объединяя усилия, мы обязательно получим высокий практический результат на благо наших народов", - сказал он.

Председатель Совета Республики в ходе переговоров детально остановилась на ключевых направлениях практического наполнения двустороннего сотрудничества - от обеспечения продовольственной и фармацевтической безопасности до развития прямых межрегиональных связей и молодежной политики.

"Беларусь - социально ориентированное государство с высокоразвитым сельским хозяйством и фарминдустрией. Наш экспорт продовольствия достиг внушительных показателей - помимо полного обеспечения собственного рынка, мы способны накормить еще три такие страны, как наша. Мы готовы поставлять в Алжир высококачественную сельхозтехнику, продукты питания, а также широкий спектр отечественных лекарственных препаратов. В свою очередь белорусская сторона с готовностью отработает встречные предложения по импорту алжирских фруктов, фиников и иной продукции. Сотрудничество должно быть абсолютно взаимовыгодным", - подчеркнула спикер.
Отдельный акцент она сделала на выстраивании горизонтальных связей между регионами двух стран и активизации народной дипломатии.

"Как палата территориального представительства мы придаем особое значение выстраиванию прямых контактов между провинциями Алжира и областями Беларуси. Это народная дипломатия, которая всегда дает мощный результат. Не менее важен и вектор общественных связей - по линии женских и молодежных организаций. При Совете Республики успешно функционирует Молодежный совет, и мы искренне заинтересованы в том, чтобы молодежь наших стран активно общалась, дружила и глубоко знала историю своих государств", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что три десятилетия официального дипломатического диалога заложили фундаментальную основу для перехода к полномасштабному экономическому партнерству. Председатель Совета Республики акцентировала внимание на практических шагах по реализации межгосударственных соглашений.
В качестве перспективных точек роста Наталья Кочанова назвала фармацевтическую отрасль и прямую производственную кооперацию. По ее словам, белорусский фармсектор выпускает свыше 1600 наименований лекарственных препаратов, а развитие взаимодействия между областями Беларуси и провинциями Алжира станет практическим драйвером для заключения новых коммерческих контрактов.

Азуз Насри обратил внимание на необходимость конвертировать высокий уровень политического доверия в конкретные коммерческие результаты. Он подчеркнул, что алжирская сторона видит в Беларуси надежного партнера и нацелена на предметное расширение торговли.

"Мы видим серьезный промышленный и аграрный потенциал Беларуси и искренне заинтересованы в развитии глубокой кооперации. Алжирская сторона нацелена на всемерное содействие любым инициативам, которые принесут реальную экономическую отдачу и выгоду нашим государствам", - сказал он. 
Азуз Насри отметил ключевую роль парламентов в формировании наиболее комфортной правовой среды для бизнеса и стимулировании деловой активности. Спикер Совета наций подчеркнул, что всестороннее системное сопровождение дорожной карты позволит предприятиям максимально быстро выходить на практические контракты. "Парламентский диалог должен служить надежной опорой для деловых кругов. Мы готовы обеспечивать полное законодательное содействие для увеличения товарных потоков, развития промышленной кооперации и выстраивания долгосрочных экономических связей", - сказал он.-0-
Фото Сегея Шелега
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