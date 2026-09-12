Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет XIX саммит объединения

Как уточнил китайский лидер на XVIII саммите БРИКС в Нью-Дели, Китай также проведет XIX саммит объединения.
XVIII саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. Столица Индии принимает 26 делегаций из разных стран, включая государства-партнеры, а также международные организации. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".
Беларусь принимает участие в саммите как государство - партнер БРИКС. По поручению Президента Александра Лукашенко нашу страну на саммите представляет министр иностранных дел Максим Рыженков.-0-