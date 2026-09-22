Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против гегемонии силы - посол 

"Вступив в новую эпоху, под руководством председателя Си Цзиньпина Китай одержал победу в борьбе с бедностью, полностью построил общество средней зажиточности и успешно встал на широкий путь китайской модернизации, - продолжил он. - Китай прочно занимает второе место в мире по объему экономики, а по объему торговли товарами, золотовалютных резервов и масштабам обрабатывающей промышленности уже долгое время удерживает первое место в мире. Уровень жизни населения значительно повысился, созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения. Китай ускоряет прорывы в сфере технологических инноваций и вошел в первую десятку Глобального инновационного индекса; в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и пилотируемая космонавтика, постоянно достигаются новые результаты".
На протяжении 77 лет, как бы ни менялась международная обстановка, Китай неизменно и твердо проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, решительно отстаивает международную справедливость и открыто выступает против гегемонии и политики силы, подчеркнул посол.
Дипломат обратил внимание, что эти инициативы получили широкую поддержку и отклик со стороны многих стран, включая Беларусь. Своими собственными усилиями Китай продолжает привносить ценную стабильность и определенность в неспокойный мир.
"В этом году исполнилось 105 лет со дня основания Коммунистической партии, а также начинается первый год реализации 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития Китая. Несмотря на сложную и суровую внешнюю обстановку, китайская экономика выдержала давление и продолжила движение вперед: в первом полугодии ВВП Китая вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем внешней торговли впервые за историю превысил 25 трлн юаней, что составляет около $3,67 трлн, - рассказал Чжан Вэньчуань. - Китай, который последовательно придерживается курса на высококачественное развитие и открытость на высоком уровне, непременно предоставит больше возможностей для развития всем странам мира".
Дипломат подчеркнул, что под стратегическим руководством Александра Лукашенко и Си Цзиньпина белорусско-китайские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Политическое взаимное доверие углубляется, сотрудничество в разных отраслях приносит плодотворные результаты. Чжан Вэньчуань пожелал всепогодному и всестороннему стратегическому партнерству между Беларусью и Китаем динамичного развития.-0-
Фото Андрея Синявского