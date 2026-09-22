Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против гегемонии силы - посол 

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против политики силы. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань на торжественном мероприятии по случаю Дня образования Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА."1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. За 77 лет под твердым руководством Коммунистической партии Китая совершено стремительное экономическое развитие и долгосрочная социальная стабильность, страна осуществила великий скачок: встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую", - сказал посол."Вступив в новую эпоху, под руководством председателя Си Цзиньпина Китай одержал победу в борьбе с бедностью, полностью построил общество средней зажиточности и успешно встал на широкий путь китайской модернизации, - продолжил он. - Китай прочно занимает второе место в мире по объему экономики, а по объему торговли товарами, золотовалютных резервов и масштабам обрабатывающей промышленности уже долгое время удерживает первое место в мире. Уровень жизни населения значительно повысился, созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения. Китай ускоряет прорывы в сфере технологических инноваций и вошел в первую десятку Глобального инновационного индекса; в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и пилотируемая космонавтика, постоянно достигаются новые результаты".На протяжении 77 лет, как бы ни менялась международная обстановка, Китай неизменно и твердо проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, решительно отстаивает международную справедливость и открыто выступает против гегемонии и политики силы, подчеркнул посол."Китай активно содействует построению сообщества единой судьбы человечества, выдвинул инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности, инициативу по глобальной цивилизации и инициативу по глобальному управлению, а также активно продвигает высококачественное совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь", - отметил он.Дипломат обратил внимание, что эти инициативы получили широкую поддержку и отклик со стороны многих стран, включая Беларусь. Своими собственными усилиями Китай продолжает привносить ценную стабильность и определенность в неспокойный мир."В этом году исполнилось 105 лет со дня основания Коммунистической партии, а также начинается первый год реализации 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития Китая. Несмотря на сложную и суровую внешнюю обстановку, китайская экономика выдержала давление и продолжила движение вперед: в первом полугодии ВВП Китая вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем внешней торговли впервые за историю превысил 25 трлн юаней, что составляет около $3,67 трлн, - рассказал Чжан Вэньчуань. - Китай, который последовательно придерживается курса на высококачественное развитие и открытость на высоком уровне, непременно предоставит больше возможностей для развития всем странам мира".Дипломат подчеркнул, что под стратегическим руководством Александра Лукашенко и Си Цзиньпина белорусско-китайские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Политическое взаимное доверие углубляется, сотрудничество в разных отраслях приносит плодотворные результаты. Чжан Вэньчуань пожелал всепогодному и всестороннему стратегическому партнерству между Беларусью и Китаем динамичного развития.-0-