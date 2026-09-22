Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против гегемонии силы - посол 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 сентября 2026
Минск-Уручье +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:01 В Великобритании двух мужчин задержали по подозрению в подготовке теракта против еврейской общины  В мире
20:46 "Гомель" отыгрался со счета 0:3 и победил "Брест" в хоккейной экстралиге  Спорт
20:33 "Печка - это сердце дома, о ней нужно заботиться". Работники МЧС провели рейд в Бресте  Регионы
20:10 ЦИК Кыргызстана изучит белорусский опыт правового просвещения молодежи в электоральной сфере  Общество
19:50 Конкурс детского творчества "Стандартизация и я" объявлен в Беларуси  Общество
19:36 В Витебской области рыбак устроил промышленный лов при лимите 5 кг  Регионы
19:29 Снопков высказался про глубину политического доверия между Беларусью и Китаем Политика
19:17 В два раза выросли продажи садовых качелей "Александрия", отмеченных Государственным знаком качества  Экономика
19:14 Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против гегемонии силы - посол  Политика
19:13 Китай превратился из аграрной страны в опору глобальной экономики - Снопков  Экономика
19:09 Турецкий бизнес планирует развивать сотрудничество с Беларусью  Экономика
18:51 Беларусь и Иран наметили перспективы развития делового сотрудничества  Экономика
18:47 Победители Кубка Беларуси по фехтованию определились в Минске  Спорт
18:37 Запрет на торговлю пиротехникой: МАРТ провел мониторинг магазинов  Общество
18:35 Трамп: мы будем стремиться к окончанию разрушительной войны между Россией и Украиной  В мире
18:35 "Неубиваемая" техника и импортозамещение. "Бобруйскагромаш" представил новинки  Экономика
18:34 В августе цены на дизельное топливо в Чехии выросли на 14,3%  В мире
18:30 МАЗ и КАМАЗ подписали декларацию о намерениях по производству раздаточных коробок в Саратове  Экономика
18:26 Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны  Общество
18:24 Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь"  Экономика
18:19 Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс США  В мире
18:15 ​​​​​​​Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН  В мире
18:08 Делегация Беларуси участвует в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине  Экономика
18:07 Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства Общество
17:59 Военный самолет потерпел крушение у авиабазы США в Германии В мире
17:54 С точностью до микрометров. Как молодой аграрий покорил зарубежные соревнования по профмастерству  Общество
17:51 Место помощи и поддержки. "Матулін пакой" появился в РНПЦ детской онкологии  Общество
17:48 Более 1 тыс. белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете людей старшего поколения Общество
17:45 Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС Общество
17:42 Международная конференция к 205-летию со дня рождения Достоевского пройдет в НББ Афиша
Все новости
Все новости

Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против гегемонии силы - посол 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
22 сентября 2026, 19:14

Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против гегемонии силы - посол 

Чжан Вэньчуань
Чжан Вэньчуань
Чжан Вэньчуань
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против политики силы. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань на торжественном мероприятии по случаю Дня образования Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.  "1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. За 77 лет под твердым руководством Коммунистической партии Китая совершено стремительное экономическое развитие и долгосрочная социальная стабильность, страна осуществила великий скачок: встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую", - сказал посол.
"Вступив в новую эпоху, под руководством председателя Си Цзиньпина Китай одержал победу в борьбе с бедностью, полностью построил общество средней зажиточности и успешно встал на широкий путь китайской модернизации, - продолжил он. - Китай прочно занимает второе место в мире по объему экономики, а по объему торговли товарами, золотовалютных резервов и масштабам обрабатывающей промышленности уже долгое время удерживает первое место в мире. Уровень жизни населения значительно повысился, созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения. Китай ускоряет прорывы в сфере технологических инноваций и вошел в первую десятку Глобального инновационного индекса; в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и пилотируемая космонавтика, постоянно достигаются новые результаты".

На протяжении 77 лет, как бы ни менялась международная обстановка, Китай неизменно и твердо проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, решительно отстаивает международную справедливость и открыто выступает против гегемонии и политики силы, подчеркнул посол. 
"Китай активно содействует построению сообщества единой судьбы человечества, выдвинул инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности, инициативу по глобальной цивилизации и инициативу по глобальному управлению, а также активно продвигает высококачественное совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь", - отметил он. 

Дипломат обратил внимание, что эти инициативы получили широкую поддержку и отклик со стороны многих стран, включая Беларусь. Своими собственными усилиями Китай продолжает привносить ценную стабильность и определенность в неспокойный мир.

"В этом году исполнилось 105 лет со дня основания Коммунистической партии, а также начинается первый год реализации 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития Китая. Несмотря на сложную и суровую внешнюю обстановку, китайская экономика выдержала давление и продолжила движение вперед: в первом полугодии ВВП Китая вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем внешней торговли впервые за историю превысил 25 трлн юаней, что составляет около $3,67 трлн, - рассказал Чжан Вэньчуань. - Китай, который последовательно придерживается курса на высококачественное развитие и открытость на высоком уровне, непременно предоставит больше возможностей для развития всем странам мира".

Дипломат подчеркнул, что под стратегическим руководством Александра Лукашенко и Си Цзиньпина белорусско-китайские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Политическое взаимное доверие углубляется, сотрудничество в разных отраслях приносит плодотворные результаты. Чжан Вэньчуань пожелал всепогодному и всестороннему стратегическому партнерству между Беларусью и Китаем динамичного развития.-0-
Фото Андрея Синявского
Теги
Китай
Новости рубрики Политика
Снопков высказался про глубину политического доверия между Беларусью и Китаем
Фото Рixabay Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН
Переход от деклараций к реальным действиям. Аналитик подвел основные итоги саммита БРИКС в Нью-Дели
Руслан Варанков Киев подрывает защиту собственных граждан. МИД о денонсации Украиной договора о радиационной безопасности
Фото ТАСС Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми
Фото МИД Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
  • Главная
  • Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и выступает против гегемонии силы - посол 
    • Главное
    Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко
    "Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой
    Заседание ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне - Турчин
    Регистрируйся - получай бонус. Беларусбанк дарит всем пользователям онлайн-банка комплименты 
    Топ-новости
    Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки
    "Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
    Квартиры в привязке к рабочим местам. Лукашенко о задачах при строительстве арендного жилья
    Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий
    Снопков высказался про глубину политического доверия между Беларусью и Китаем
    Плату за современное арендное жилье в Беларуси предложили повысить. На сколько вырастут ставки?
    Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны 
    Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на "ИННОПРОМ. Беларусь" 
    Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
    Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС
    ​​​​​​​Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН 
    Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 25 сентября
    Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства
    Ассортимент и влияние на потребительские привычки. Как МАРТ помогает продвигать отечественные товары
    Делегация Беларуси участвует в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.