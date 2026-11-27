Созданная в Китае система позволила добиться двух результатов, которые первый заместитель ректора назвал "небывалыми чудесами": стремительного экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. По словам Се Чуньтао, за несколько десятилетий страна прошла путь индустриализации, на который развитым государствам потребовались столетия.

Отдельно представитель КПК остановился на принципе "Вся страна - единая шахматная доска". Он пояснил, что центральное правительство не только обеспечивает реализацию общегосударственных решений, но и оказывает финансовую поддержку регионам. Важную роль играет сотрудничество между экономически развитыми и менее обеспеченными территориями: первые помогают вторым развивать экономику, образование и здравоохранение, в том числе направляют туда специалистов.

Говоря о народоцентричной модели развития, Се Чуньтао напомнил о кампании по борьбе с бедностью. По его словам, под руководством партии за менее чем десять лет удалось решить проблему бедности почти 100 млн сельских жителей. Среди приоритетов страны он также назвал развитие систем образования, социального обеспечения, здравоохранения и жилищной сферы. Он также выразил надежду на дальнейшее углубление обмена опытом государственного управления между Китаем и Беларусью.-0-





Фото Николая Петрова

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай и Беларусь намерены продолжать обмен опытом в сфере государственного управления, поскольку такое взаимодействие важно для дальнейшего развития двух стран. Об этом заявил посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань, комментируя журналистам международную научно-практическую конференцию "Государственное управление и экономическая политика в условиях глобальных и региональных вызовов" в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА."Обмен опытом государственного управления - важные договоренности между нашими лидерами. Мы эти задачи постоянно выполняем", - отметил дипломат. По его словам, китайская делегация во главе с первым заместителем ректора Партийной школы Центрального комитета Коммунистической партии Китая Се Чуньтао приняла участие в конференции и ознакомилась с выступлениями белорусских представителей. Посол подчеркнул, что у обеих стран накоплен собственный опыт управления, которым важно делиться. "Мы готовы и дальше постоянно обмениваться мнениями по вопросам государственного управления. Вместе мы будем получать больше общего, вместе будем только побеждать", - сказал Чжан Вэньчуань.Се Чуньтао представил основные принципы системы государственного управления КНР. Среди них - руководящая роль Компартии Китая, народоцентричная концепция развития, единство страны, равенство национальностей, сочетание различных форм собственности, продвижение реформ и открытости, а также независимость и самостоятельность во внешней политике. "Каждая страна выбирает политический строй и систему управления исходя из своей истории и культуры, социальной природы и уровня развития", - отметил он.