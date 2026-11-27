Се Чуньтао представил основные принципы системы государственного управления КНР. Среди них - руководящая роль Компартии Китая, народоцентричная концепция развития, единство страны, равенство национальностей, сочетание различных форм собственности, продвижение реформ и открытости, а также независимость и самостоятельность во внешней политике. "Каждая страна выбирает политический строй и систему управления исходя из своей истории и культуры, социальной природы и уровня развития", - отметил он.
Созданная в Китае система позволила добиться двух результатов, которые первый заместитель ректора назвал "небывалыми чудесами": стремительного экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. По словам Се Чуньтао, за несколько десятилетий страна прошла путь индустриализации, на который развитым государствам потребовались столетия.
Отдельно представитель КПК остановился на принципе "Вся страна - единая шахматная доска". Он пояснил, что центральное правительство не только обеспечивает реализацию общегосударственных решений, но и оказывает финансовую поддержку регионам. Важную роль играет сотрудничество между экономически развитыми и менее обеспеченными территориями: первые помогают вторым развивать экономику, образование и здравоохранение, в том числе направляют туда специалистов.
Говоря о народоцентричной модели развития, Се Чуньтао напомнил о кампании по борьбе с бедностью. По его словам, под руководством партии за менее чем десять лет удалось решить проблему бедности почти 100 млн сельских жителей. Среди приоритетов страны он также назвал развитие систем образования, социального обеспечения, здравоохранения и жилищной сферы. Он также выразил надежду на дальнейшее углубление обмена опытом государственного управления между Китаем и Беларусью.-0-
Фото Николая Петрова