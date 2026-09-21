Киев подрывает защиту собственных граждан. МИД о денонсации Украиной договора о радиационной безопасности

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение украинской стороны о прекращении действия двустороннего межправительственного соглашения с Беларусью об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности подрывает защиту граждан Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство иностранных дел Беларуси с глубоким сожалением восприняло решение украинской стороны о прекращении действия двустороннего межправительственного соглашения об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности, - сказал Руслан Варанков. - Белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления".Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства констатировал, что этот шаг не отменит сотрудничество как таковое. Беларусь и Украина остаются сторонами Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года, которая продолжает действовать в полном объеме. Кроме того, сохраняются официальные механизмы оповещения через МАГАТЭ."Однако двусторонний формат не является простым дублированием конвенции. Это более оперативный, конкретный и предсказуемый способ взаимодействия. Самое ощутимое, что уйдет вместе с соглашением, - раннее предупреждение, прямой круглосуточный канал связи и ежегодный обмен данными о безопасности ядерных объектов", - пояснил Руслан Варанков.По его словам, особенно показательно, что такое решение принимает именно Украина - государство, которое, как и Беларусь, понесло колоссальные потери от Чернобыля и, казалось бы, лучше других должно понимать цену запоздалой информации."Киев не может не осознавать, что подрывает защиту собственных граждан, принося их в жертву сиюминутной политической конъюнктуре, не имеющей ничего общего с радиационной безопасностью, - подчеркнул пресс-секретарь МИД. - Радиационный риск не знает государственных границ и не делит людей на своих и чужих. Когда речь идет о своевременном оповещении, о данных мониторинга, о прогнозе распространения выброса, счет идет на часы, а иногда и на минуты".Руслан Варанков констатировал, что в этих условиях любой пробел в оперативном взаимодействии обернется потенциальной угрозой для жизни и здоровья простых людей по обе стороны границы.-0-