Казахстан выступает за сбалансированное развитие в ОДКБ политического и силового компонента сотрудничества





Он добавил, что вопрос возможного расширения направлений деятельности организации требует дальнейших дискуссий и согласования позиций всех государств-членов.-0-





Фото Андрея Синявского

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности должна адаптироваться к меняющейся обстановке, но при этом сохранять четко определенный мандат и не дублировать функции других международных структур. Об этом заявил постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Марат Сыздыков на тематической сессии "ОДКБ в Большой Евразии: состояние и перспективы" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.Марат Сыздыков отметил, что за годы работы ОДКБ прошла значительный путь и вышла за рамки классической модели военно-политического оборонительного союза. Сегодня организация располагает механизмами противодействия терроризму и транснациональной преступности, развивает политическое сотрудничество и совершенствует силовой компонент. Как он подчеркнул, регулярно проходят заседания Совета коллективной безопасности на уровне глав государств, встречи министров иностранных дел и обороны, секретарей советов безопасности. Государства-члены сверяют подходы и выступают с общих позиций на международных площадках. При этом участие в институциональных механизмах ОДКБ не предполагает обязательного совпадения внешнеполитических позиций всех стран по каждому международному кризису."Гарантией успешного развития организации является незыблемая реализация основных принципов ее деятельности, таких как равенство прав и обязанностей государств-членов, разрешение разногласий исключительно мирными средствами, невмешательство во внутренние дела", - сказал он.Отдельно Марат Сыздыков остановился на дискуссии о возможном расширении повестки ОДКБ за счет вопросов водной, энергетической и транспортно-логистической безопасности, а также культурного и гуманитарного сотрудничества. По его мнению, включение новых направлений потребовало бы тщательного анализа и обсуждения со всеми партнерами, а в отдельных случаях - внесения изменений в устав организации. Кроме того, многие из этих вопросов уже входят в компетенцию других многосторонних структур, участниками которых являются государства ОДКБ. "Профильные вопросы должны решаться в профильных организациях, а ОДКБ должна оставаться в пределах своего узкого мандата", - заявил Марат Сыздыков.