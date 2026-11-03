Казахстан назвал четыре принципиальных подхода к укреплению международной безопасности 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципиальные подходы к укреплению международной безопасности, из которых исходит Казахстан, озвучил заместитель министра иностранных дел страны Ермухамбет Конуспаев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



"Сегодня система международной безопасности действительно переживает серьезный кризис, и это уже ни для кого не секрет. Снижение доверия между государствами, рост геополитической напряженности, участившиеся случаи применения силы подрывают основы международного порядка и ослабляют авторитет международного права, - сказал Ермухамбет Конуспаев. - Продолжающиеся конфликты оказывают негативные воздействия не только на непосредственно затронутые регионы, но и на мировую экономику, энергетическую и продовольственную безопасность, нарушают транспортные маршруты и глобальные цепочки поставок".



В этой связи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал первостепенное значение стратегической стабильности и устойчивого развития, необходимость международной разрядки и формирование новой позитивной повестки для возобновления конструктивного диалога.



Заместитель министра иностранных дел назвал принципиальные подходы к укреплению международной безопасности, из которых исходит Казахстан. Во-первых, формирование справедливого многополярного мира должно основываться на суверенном равенстве государств, взаимном уважении и учете их законных интересов. Многополярность должна укреплять международное сотрудничество, а не становиться источником новых противоречий, а тем более разделительных линий.



Во-вторых, международная стабильность предполагает безусловное соблюдение устава Организации Объединенных Наций и общепризнанных норм международного права, включая принципы суверенного равенства, территориальной целостности, неприменения силы, мирного разрешения споров и невмешательства во внутренние дела.



"Третье - особое значение приобретают укрепление взаимного доверия, конструктивный диалог и превентивная дипломатия. Даже при наличии серьезных разногласий государства должны сохранять каналы коммуникаций и пространство для поиска взаимоприемлемых решений", - отметил Ермухамбет Конуспаев.



Эти принципы, по его словам, лежат в основе сбалансированной и прагматичной внешней политики Казахстана, направленной на защиту национальных интересов и развитие конструктивных отношений со всеми зарубежными партнерами.



Говоря о Минской международной конференции по евразийской безопасности, замминистра отметил, что это востребованная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов региональной и международной безопасности. Регулярное проведение конференции, высокий уровень представительства и расширение географического охвата участников свидетельствуют о растущем интересе к данной инициативе, ее значительном потенциале в качестве формата многостороннего диалога.-0-