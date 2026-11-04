Как системный кризис привел к эрозии прав и свобод в Европе, рассказал австрийский эксперт 

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-





Фото Андрея Синявского

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские элиты пытаются удержать контроль над обществом с помощью манипуляций. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился австрийский политолог, историк и журналист Дитер Райниш на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности."Проверка информации фактически больше не играет никакой роли в западной журналистике. При этом парадоксально, что все говорят о проверке фактов, но никто этим по-настоящему не занимается. Под видом проверки распространяется дезинформация", - отметил Дитер Райниш.Он также указал на то, что в последние десять лет в Европе наблюдается эрозия фундаментальных прав и свобод. "Этот процесс начался еще во время финансового кризиса 2008 года, но затем ускорился: сначала из-за пандемии в 2020 году, потом из-за вооруженных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Из-за этого Европа оказалась под угрозой, ее экономическая мощь угасает, люди больше не могут позволить себе достойный уровень жизни - особенно на фоне роста цен. В такой ситуации, как мы видим в последние недели, растет сопротивление, усиливаются беспорядки и протестные настроения, поскольку люди не видят для себя будущего", - подчеркнул эксперт.Пытаясь удержать ситуацию под контролем, западные элиты подрывают свободу слова и другие права. "Через манипуляцию информацией политики хотят отвлечь внимание населения. Это наглядно показывает, насколько хрупким стало европейское общество", - резюмировал Дитер Райниш.