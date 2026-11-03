"Я хотел бы иметь в Польше такого Президента, который думает, как Лукашенко" - член польской партии 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мне очень понравилось выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко, сказал корреспонденту БЕЛТА участник IV Минской международной конференции по евразийской безопасности Вацлав Клюковский, который является представителем польской партии "Фронт".



Высказываясь о сегодняшнем выступлении на конференции главы белорусского государства по темам мира и безопасности, сохранении стабильности в регионе и мире, польский гость отметил: "Я хотел бы иметь в Польше такого Президента, который бы думал так, как Александр Лукашенко. Мне очень понравилось его обстоятельное выступление. Он затронул важные и актуальные вопросы, которые сегодня волнуют многих".



"Глава государства обратил внимание на серьезные угрозы современности, представив несколько очень важных тем. И это хорошо, что война в Украине должна закончиться в течение нескольких месяцев", - сказал представитель польской партии.



Вацлав Клюковский также подчеркнул: "Данная Минская международная конференция и такой диалог сегодня очень важны на Евразийском континенте. Это дает возможность создать важный механизм взаимодействия в мирных целях".



Он выразил уверенность в том, что в перспективе будет возобновлено сотрудничество между белорусским и польским народами.-0-