Иран намерен активно участвовать в Евразийской хартии многополярности - замминистра иностранных дел 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран крайне заинтересован в продолжении тесного сотрудничества с Беларусью. Это отметил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



Саид Хатибзаде поблагодарил белорусскую сторону за хорошую организацию столь важной встречи. "Мы придаем огромное значение Евразии, Беларуси и ее роли в Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке - инициативе, к которой мы не только присоединились, но и активно участвуем в ее развитии, - отметил он. - Мы крайне заинтересованы в продолжении тесного сотрудничества с Россией и Беларусью, а также в проведении регулярных консультаций".



Замминистра иностранных дел Ирана подчеркнул, что мы живем в историческую эпоху и становимся свидетелями событий, которые изменят ход международных отношений и оставят глубокий след в будущем Евразии. "Период перемен уже начался. Трудно сказать, на каком именно этапе мы находимся - в самом разгаре или уже на закате, но могу заверить: изменения происходят с огромной скоростью", - добавил Саид Хатибзаде.



По его словам, мир переживает пик масштабных трансформаций: меняются язык, определения, политические подходы, а также сама природа конфликтов. "Если взглянуть на карту Евразии, то видно, что весь регион - от Украины до Персидского залива и Лахора - охвачен множеством нерешенных споров и конфликтов. Сюда же относятся ситуация в Ливане, секторе Газа, а также нестабильность в Сирии и других частях света. Вот почему Евразия оказалась в эпицентре этого переходного периода".



Замминистра подробно коснулся ситуации в Иране. "Мы отстаиваем свой суверенитет и свой народ. Но мы также защищаем сами принципы международного права и Устава ООН", - отметил он.-0-